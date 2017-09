INGA LINDSTROM - TUTTI PAZZI PER ELIN/ Su Canale 5 il film con Susan Hoecke (oggi, 1 settembre 2017)

il film romantico in prima serata su Canale 5

SUSAN HOECKE NEL CAST

Inga Lindstrom - Tutti pazzi per Elin, il film in onda su canale 5 oggi, venerdì 1 settembre 2017 alle ore 21:10. Una pellicola di genere romantica del 2016 diretta da Ulli Baumann (Persa nel Borneo, Verso l'Africa, Un bacio una promessa) ed interpretata da Susan Hoecke (Utta Danella - Come in una fiaba, Rosamunde Pilcher - Una causa persa), Nico Rogner (Delicious, Seraphine, La rabbia) e Friedrich von Thun (Cold hell, La pellegrina, L'attentato - Sarajevo 1914). Sia il regista che i vari membri del cast hanno preso parte ad altri film tv della serie dedicata alla Lindstrom. Quella dedicata a Inga Lindstrom è una lunga serie di film tv prodotti in Germania. Tutti i film sono sceneggiati dalla scrittrice e giornalista tedesca Christiane Sadlo, appunto con lo pseudonimo di Inga Lindstrom. La stessa autrice, molto attiva in campo televisivo, ha realizzato anche diverse sceneggiature per la serie tv Un dottore fra le nuvole e per la serie di film tv dedicata a Rosamunde Pilcher. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Elin (Susan Hoecke) è un'infermiera all'ospedale di Stoccolma. Nonostante la donna si impegni il più possibile nel lavoro, viene improvvisamente licenziata proprio negli stessi giorni in cui viene lasciata dal fidanzato. Questa è l'occasione perfetta per un cambiamento radicale. Elin decide quindi di trasferirsi a Trosa, dove ha trovato un nuovo lavoro come infermiera privata di Ingmar Andersson (Friedrich Von Thun), un ex medico sulla sedia a rotelle dal carattere scorbutico, che ha spinto al licenziamento tutte le infermiere precedenti portandole all'esasperazione. L'uomo è rimasto vedovo da poco ed è ancora scosso per la morte dell'amata moglie. Nonostante il suo carattere Ingmar si affeziona velocemente a Elin, che riesce a migliorare il suo carattere e il rapporto con i figli dell'ex medico. Tutto sembra andare per il meglio e Ingmar e la sua famiglia hanno ormai accettato Elin come una di loro. Jorn (Nico Rogner) però, uno dei figli di Ingmar, si è innamorato di Elin, rischiando di complicare in modo irrimediabile la situazione e minando la serenità dell'intera famiglia.

