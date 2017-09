Il Terzo Indizio / Anticipazioni 1 settembre: Barbara De Rossi torna su Rete 4 con i nuovi casi

Il Terzo Indizio

Anche stasera, venerdì 1 settembre, torna in prime time su Rete4, una nuova puntata de "Il terzo indizio", programma dedicato alla cronaca nera condotto da Barbara De Rossi. Dopo avere lasciato "Amore Criminale", l'attrice si è ributtata in un nuovo progetto, molto simile al precedente. Mauro Crippa, direttore generale informazione, aveva dato il benvenuto alla De Rossi con le seguenti parole: "Diamo il benvenuto nella nostra squadra a Barbara De Rossi. Il pubblico la conosce come grande attrice di cinema e teatro, ma è anche una conduttrice televisiva di talento. “Il Terzo Indizio” è un programma che sembra ritagliato su misura per lei: una donna impegnata e sensibile, capace di raccontare senza morbosità le storie tragiche di altre donne vittime di orrendi crimini. Non dimentichiamo che Barbara De Rossi è una delle più importanti testimonial delle campagne contro la violenza e il femminicidio". Il terzo indizio è un programma curato da Siria Magri, già ideatrice e curatrice di "Quarto Grado", anche questo in onda su Rete4.

Anticipazioni 1 settembre: Barbara De Rossi torna su Rete4

Il Terzo Indizio, in onda stasera, rappresenta a tutti gli effetti lo spin-off di Quarto Grado. Il primo debutto del programma risale al 17 maggio del 2016. La voce narrante della trasmissione di cronaca è stata affidata a Francesco Cataldo. Dopo aver perso "Amore Criminale", andato nelle mani di Asia Argento, Barbara De Rossi aveva confidato la sua indignazione pubblica: "Mi ha detto che il nuovo direttore di Rai3, Daria Bignardi, ha deciso di rinnovare e l’innovazione evidentemente vuol dire nuovo conduttore […] il programma andava benissimo, l’ho lasciato col 9 per cento di share che per Rai3 è un grande successo, quindi credevo di aver fatto un buon lavoro. E le garantisco che questo è un programma che non facevo per soldi, guadagnavo 5.000 euro lordi a puntata, non mi sono certo arricchita".

Dopo tanta amarezza, per l'attrice è arrivato però un impegno similare, che le ha regalato notevoli soddisfazioni lavorative. La trasmissione infatti, parla di casi di cronaca del passato, tra dinamiche risolte ed altre ancora aperte. Tramite interviste inedite e attraverso una docu-fiction, verrà ricostruita la storia della puntata, creando una maggiore attenzione sugli eventi che - magari - erano sfuggiti oppure passati in secondo piano. La prima edizione del programma era stata affidata ad Alessandra Viero ma, solo con l'ingresso di Barbara De Rossi, anche gli ascolti TV hanno avuto una bella impennata verso l'alto.

© Riproduzione Riservata.