LUCIANO PAVAROTTI: UNA VOCE PER SEMPRE/ L'omaggio di Canale 5 al grande tenore modenese

Luciano Pavarotti, su Canale 5 il documentario diretto da John Walker

Si intitola Pavarotti: una voce per sempre, il documentario in onda venerdì 1° settembre su Canale 5. Si tratta del primo di una lunga serie di omaggi televisivi a dieci anni dalla scomparsa del tenore, avvenuta il 6 settembre del 2007 a seguito dell'inevitabile decorso di un brutto male. Pavarotti: una voce per sempre è stato realizzato nel 2013 dal regista canadese John Walker, e raccoglie le interviste esclusive rilasciate dal tenore poco prima della scomparsa. Si parte dal lontano 1963 con il debutto nei teatri internazionali, avvenuto quasi per caso con il Rodolfo de La Bohème. Tra ricordi e neddoti, il documentario propone immagini del tenore nelle arie più rinomate, da Rigoletto ad Aida passando per la canzone partenopea. Degni di nota anche i duetti con Bono, Sting, Eric Clapton e altri giganti della musica pop mondiale. Secondo inedito, una registrazione di Che gelida manina, rimasta nascosta negli archivi per oltre cinquant'anni.

LUCIANO PAVAROTTI: CENNI BIOGRAFICI

"Nella vita ho avuto tutto, davvero tutto. Se mi venisse tolto tutto con Dio siamo pari e patta". Così Luciano Pavarotti era solito parlare della sua "straordinaria esistenza", che non aveva niente da invidiare a quella dei superuomini di nietzschiana memoria. Luciano nacque da Adele e Fernando Pavarotti, un cantante amatoriale della corale "Gioacchino Rossini". Il suo approccio alla musica avvenne nell'immediato, e i successi non tardarono ad arrivare. Nel 1961 ottenne il primo riconoscimento importante all'interno del concorso Achille Peri, e nello stesso anno ottenne la sua consacrazione artistica esibendosi nella Bohème di Puccini. Ma il vero exploit avviene il 17 febbraio 1972, quando esegue nove do acuti ne La Fille du Régiment: è standing ovation. In occasione di Italia '90, Pavarotti sale sul palco con Carreras e Domingo. Il successo è clamoroso: per l'evento furono richiesti oltre 200 mila biglietti, a fronte di una capienza di soli 6 mila posti. Ma questa è un'altra storia.

