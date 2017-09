Matrimonio Renee Sutton ed Eliot Cohen / Foto, abiti principeschi e grande festa per gli sposi

Renee Sutton e Eliot Cohen - Foto Twitter

E’ stato un matrimonio da favola quello che è stato celebrato ieri, giovedì 31 agosto, sulla spiaggia Santo Stefano di Monopoli e che ha unito per sempre Renee Sutton ed Eliot Cohen. Lei è una dei cinque figli dell'immobiliarista Jeff, un impero di palazzi a Manhattan, affittati ai grandi marchi della moda e che vanta un patrimonio maggiore rispetto a quello di Donald Trump. Fedeli ai 25 milioni di euro che sarebbero stati spesi per le nozze, gli sposi si sono regalati un giorno indimenticabile. La cerimonia è durata poco meno di un’ora. La sposa è arrivata a bordo di una carrozza trainata da cavalli bianchi, esattamente come le principesse delle favole. Principesco anche l’abito. Renee Sutton ha indossato un vestito rigorosamente bianco, il colore scelto, insieme all’argento, anche per addobbare la location, con uno strascico e un’ampia scollatura sulla schiena. La gonna, ampia, era formata da tanti veli. A concludere il look una coroncina di pietre preziose sulla testa e una collana, apparentemente semplice al collo, Lo sposo Eliot Cohen, invece, indossava smoking nero e kippah sul capo. La cerimonia si è svolta sulla spiaggia di Santo Stefano con tanti curiosi che, appostati sulle piattaforme costruite appositamente per l’occasione o a bordo di imbarcazioni, anche cercato di rubare qualche scatto alla sposa.

LA GRANDE FESTA

Dopo la cerimonia, si è svolto il ricevimento nel Castello di Santo Stefano. Ad allietare i 415 invitati giunti dagli Stati Uniti sono stati i figuranti che hanno portato in scena la vita rurale della Puglia, i giochi d’acqua e di luce e gli spettacoli pirotecnici. Tanta musica, poi, per gli sposi e i loro ospiti: dall'Inno alla gioia di Beethoven a Imagine di John Lennon, God only knows dei Beach Boys fino alla musica dei Coldplay e alle hit più recenti da discoteca. Cento le portate servite dai circa 300 camerieri che hanno reso tutto più bello. Gli ospiti hanno gustato i piatti preparati secondo la tradizione kosher ma anche molti piatti pugliesi, in primis quelli di pesce. Dopo la grande festa, molti ospiti, arrivati in Puglia da diversi giorni, sono già ripartiti con il primo volo decollato per New York.

