Miss Italia 2017/ I nomi delle trenta finaliste: si contenderanno la fascia il prossimo 9 settembre

È ufficiale: la commissione prescelta dagli autori di Miss Italia ha selezionato le 30 finaliste che si contenderanno il titolo nella diretta televisiva in onda il prossimo 9 settembre. L'appuntamento con la finale verrà trasmesso da La 7, come sempre in prima serata, e darà al pubblico la possibilità di conoscere da vicino tutte le miss della nuova edizione. Le ragazze, naturalmente, arrivano da tutta Italia, anche se, rispetto alle edizioni precedenti, quest'anno molte Miss regione, che in passato accedevano alla serata finale per regolamento, sono state scartate nel corso delle selezioni. Di conseguenza, non vedremo sul piccolo schermo Miss Lombardia, Miss Sardegna, Miss Lazio e Miss Venezia. Finisce in finale, invece, Miss Campania, scampata all'attentato della Rambla lo scorso 17 agosto. Anche quest'anno, così come già avvenuto in passato, a contendersi la fascia ci saranno anche due Miss Curvy.

I NOMI DELLE TRENTA MISS IN FINALE

Di seguito, tutte le finaliste di Miss Italia 2017: 01, Francesca Ena, Miss Alpitour Sardegna, 02: Sara Croce, Miss Miluna Lombardia 2017, 03: Anna Spina, Miss Eleganza Joseph Ribkoff Toscana, 04: Maria Francesca Guido, Miss Calabria, 05: Noemi Lapolla, Miss Basilicata 2017, 06: Annabruna Di Iorio, Miss Abruzzo, 07: Alice Rachele Arlanch, Miss Trentino Alto Adige, 08: Anastasia Ovchar, Miss Alpitour Umbria, 09: Giulia Franco, Miss Eleganza Joseph Ribkoff Emilia Romagna,10: Martina Bassi, Miss Equilibra Lombardia,11: Adelaide Compagno, Miss Tricologica Sicilia Ovest,12: Daniela Mazzaferro, Miss Curvy, 13: Emilia Paolicelli, Miss Miluna Puglia 2017,14: Linda Pani, Miss Tricologica Veneto,15: Syria Vendemmiale,Miss Rocchetta Bellezza Liguria, 16: Diletta Venturi, Miss Equilibra Toscana, 17: Maria Cristina Lucci, Miss Curvy,18: Carola Briola, Miss Equilibra Piemonte e Valle d’Aosta,19: Francesca Valenti, Miss Milano, 20: Sara Bucci, Miss Molise, 21: Elisa Rinalduzzi Aloys, Miss Rocchetta Bellezza Lazio, 22: Anna Bardi, Miss Jesolo, 23: Teresa Caterino, Miss Campania, 24: Roberta Di Re, Miss Roma, 25: Ilenia Bravetti, Miss Rocchetta Bellezza Marche, 26 Anna Passalacqua, Miss Eleganza Joseph Ribkoff Sicilia Ovest, 27: Federica Calemme, Miss Tricologica Campania, 28: Samira Lui, Miss Miluna Friuli Venezia Giulia, 29: Laura Coden,Miss Romagna, 30: Maria Malandrucco,Miss Alpitour Lazio.

