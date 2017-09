NON HAI SCELTA - IL CORAGGIO DI UNA MADRE 2 / Anticipazioni: la seconda stagione ci sarà?

Non hai scelta - Il coraggio di una madre, Canale 5

Non hai scelta - Il coraggio di una madre 2 ci sarà oppure no? Sembra proprio che i fan della miniserie debbano fare i conti con uno scarso successo e il fatto che tutto si concluderà questa sera con la messa in onda, in Italia, dell'ultima puntata. La miniserie francese è stata mandata in onda in Patria già due anni fa e da allora si è subito chiarito il fatto che non ci sarebbe stato un seguito e che l'avventura di Alice Lambert si concluderà proprio con il gran finale. La donna aveva un buco da ricomporre e il dubbio che potesse essere successo qualcosa che la riguardasse da vicino l'ha tenuta con il fiato sospeso per mesi. E adesso? Alice è ad un passo dalla verità su quanto è accaduto quel giorno, poco prima di uscire di casa per andare a correre.

IL SEGUITO CI SARÀ?

Alexandra Lamy e Harlan Coben hanno amato lavorare insieme e si sono detti pronti a tornare ma non per il secondo capitolo di Non hai scelta Il coraggio di una madre visto che la seconda stagione non ci sarà. TF1 si è detta a lavoro su un nuovo progetto proprio relativo ad una seconda serie firmata dal regista che possa portare Alexandra Lamy nuovamente sul set. La collaborazione tra il canale francese e lo scrittore americano potrebbe presto sfornare un nuovo progetto, arriverà anche in Italia? Questa è una domanda a cui non si può rispondere visto il ritardo con cui Non hai scelta è arrivato su Canale 5. Dovremo attendere per scoprirlo.

