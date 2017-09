Non hai scelta, Il coraggio di una madre / Anticipazioni finale di stagione: la verità (ultima puntata)

Non hai scelta - Il Coraggio di una madre, in onda su Top Crime

Nella prima serata di Top Crime di oggi, venerdì 1 settembre 2017, andranno in onda gli ultimi due episodi di Non hai scelta - Il coraggio di una madre. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: a distanza di due anni dal rapimento di Tara, Alice (Alexandra Lamy) riceve un nuovo messaggio dai rapitori che le chiedono il pagamento di un ulteriore riscatto. I genitori di Laurent tuttavia non possono aiutarla in qualche modo, soprattutto perché sono ancora indebitati per via della prima richiesta. Edith (Frédérique Tirmont) rifiuta ancora di aiutare la nuora, lasciandola con un pugno di mosche in mano. Quella sera, Alice nota una ragazza nei dintorni della propria casa e scopre che Laurent ha nascosto un diario in casa. All'interno diverse frasi sconnesse, di paura, terrore e previsioni macabre. Giorni dopo, Alice riceve una visita del suocero che si offre per aiutarla con il riscatto: quando l'uomo trova il diario, rimane fortemente colpito, ma preferisce non dirle nulla. Grazie ad alcuni indizi ed all'aiuto di Richard (Pascal Elbé), Alice scopre che il marito sapeva del rapimento diversi mesi prima che accadesse. Le sue ricerche attirano tuttavia l'attenzione della Polizia, che potrebbe far saltare l'incontro fra Alice e i rapitori. Il Commissario scopre invece che Laurent sospettava che Richard ed Alice avessero una relazione e che aveva indagato sul loro contro prima di morire. Più tardi, Tessier (Hippolyte Girardot) informa Alice che Richard potrebbe aver ucciso la moglie. Edith ed il marito vengono informati poco dopo della relazione fra Alice e Richard, scegliendo così di parlare dell'ultima richiesta di soldi. Durante l'incontro, Richard si apposta sulle gradinate dello stadio ed ha un corpo a corpo con uno dei rapitori, che riesce ad atterrarlo. Alice invece riesce a vedere Tara per pochi istanti, ma viene poi arrestata dalla Polizia.

La situazione precipita quando Lisa (Fanny Valette) e Sam (Sébastien Libessart) scoprono che Richard e Alice hanno piazzato un tracciatore fra le banconote false. Il medico fugge dall'ospedale non appena ottiene la conferma che la ciocca di capelli che le hanno inviato i rapitori corrisponde davvero a Tara, ma perde di vista i due criminali. Nel frattempo, Edith scopre dal marito che la nipote è ancora viva e conclude che Alice sia innocente, a discapito di quanto creda il consorte. Dopo essere riusciti a trovare i rapitori, Alice e Richard investono uno dei criminali, che viene ucciso poi da Lisa. Quella sera, Richard confessa ad Alice di lavorare per i servizi segreti e di essere stato incastrato per la morte di una agente, che come copertura figurava per tutti come sua moglie. Grazie alla protesi tolta al rapitore ucciso da Sara, Alice e Richard riusciranno infine a trovare un indizio, ma verranno catturati.

ANTICIPAZIONI DELL'1 SETTEMBRE 2017

EPISODIO 5 Gli ultimi due episodi di Non hai scelta - Il coraggio di una madre, ci sveleranno se Alice riuscirà a rivedere la sua Tara oppure se la bambina è stata uccisa. La protagonista dovrà fare i conti con una realtà di cui non ha mai sospettato e scoprire che cosa è successo realmente il giorno del rapimento della figlia non sarà affatto facile da digerire. Richard rimarrà al fianco di Alice in ogni istante, supportandola nella sua ricerca della bambina. Dopo essere stati catturati, Richard e Alice scopriranno che la bambina vista giorni prima dalla donna è in realtà un maschio e che è stato sfruttato dai rapitori per una messa in scena.

EPISODIO 6 - I disegni di Laurent saranno finalmente chiari, ma racconteranno una storia diversa da quanto Alice si potrebbe mai aspettare. La donna non sarà disposta ad accettare che proprio le persone di cui si è fidata per tutta la vita potrebbero averla ingannata per tanti anni. A partire da Laurent, coinvolto nel rapimento di Tara molto di più di quanto ci si sarebbe potuti aspettare.

