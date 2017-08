Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele: le previsioni di oggi 1 settembre 2017

Paolo Fox, torna con il suo oroscopo del giorno - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 1 SETTEMBRE 2017

Ora andiamo a vedere da vicino per chi sarà una giornata difficile secondo l'oroscopo fatto da Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L'Ariete deve cercare assolutamente di litigare con alcune persone che possono portare ad agitazione in un momento in cui è sicuramente molto importante fare attenzione alla crescita personale a cui si lavora da tempo. Il Toro deve provare a riflettere un po' di più anche perché c'è qualcuno che vuole sempre mettere il bastone tra le ruote. Uno stato d'ansia può portare a complicarsi tutto e qualcuno avrebbe bisogno di evadere provando a cercare di essere più tranquillo. La Bilancia è un po' in calo dal punto di vista fisico e deve provare a riposarsi, rilassarsi, in una settimana in cui è davvero importante cercare di ricaricare le pile perché poi molti già da lunedì dovranno tornare a lavoro con la fine delle ferie estive. Staremo a vedere se ci saranno novità

I SEGNI TOP

Sicuramente è un momento davvero molto importante in questo momento cercare di rimanere calmi per quanto riguarda il segno zodiacale della Vergine. Dovrebbe presto arrivare un successo non da poco, ma sicuramente c'è la forza per evitare di prendere delle scelte precipitose e per ritrovarsi poi a complicarsi il momento positivo che è proprio dietro l'angolo. L'Acquario ha grande voglia di viaggiare, di conoscere persone e cose per riuscire a tirarsi fuori da un periodo di stanca monotonia. Alcuni vogliono invece sposarsi per rafforzare un rapporto che è diventato lungo gli anni davvero molto importante. Il Capricorno inaugura un settembre che sarà un mese di svolta molto importante. Bisogna evitare di trarre subito conclusioni su diverse situazioni che stanno creando preoccupazione. E' il momento di godersi un presente positivo con attenzione e magari riuscire a tirare fuori il meglio da tutto quello che si ha o si fa.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Sicuramente è interessante andare a fare il parallelo tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà oggi nell'oroscopo di Paolo Fox come osservato sulle frequenze di LatteMiele. L'Ariete si è tirato fuori dai giorni più complicati della sua settimana. Ora sta vivendo un momento di assoluto recupero che porta anche a una certa tranquillità. Il Cancro anche reagisce da alcuni giorni in cui era sottotono e non riusciva a trovare la strada giusta per essere positivo. I Gemelli hanno ancora tanta voglia di fare, sono pronti a trovare la giusta strada per fare le cose nella maniera più perfetta possibile. E' un momento in cui chi sa come gestire i momenti di stress può davvero fare cose molto importanti. Il Sagittario è in un momento che si trova di fronte a delle scelte difficili da compiere, ma sicuramente può dare molto in amore. Serve assolutamente trovare la strada per prendere scelte con calma e senza condizionamenti esterni da parte delle altre persone.

© Riproduzione Riservata.