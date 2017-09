PORGI L'ALTRA GUANCIA/ Su Rai Movie il film con Bud Spencer e Terence Hill (oggi, 1 settembre 2017)

il film commedia in prima serata su Rai 4

BUD SPENCER E TERENCE HILL NEL CAST

Porgi l'altra guancia, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 1 settembre 2017 alle ore 21.10. La pellicola è una commedia del 1974 co-sceneggiata e diretta da Franco Rossi (Odissea, Le streghe, Un bambino di nome Gesù) ed interpretata dalla celebre coppia Bud Spencer e Terence Hill (Lo chiamavano Trinità, Chi trova un amico trova un tesoro, Pari e dispari), Robert Loggia (Scarface, Big, Indipendence day) e Jean-Pierre Aumont (Effetto notte, La croce di Lorena, L'Atlantide). Le musiche sono state realizzate dagli Oliver Onions, già noti per il tema di Altrimenti ci arrabbiamo (Dune Buggy) e di Più forte ragazzi, entrambi interpretati da Spencer e Hill. Bud Spencer e Terence Hill sono fra le coppie comiche più celebri del cinema italiano. La loro collaborazione è durata, fra il 1967 e il 1994, per ben 16 film, senza contare Annibale (1959) e Il corsaro nero (1971), dove i due lavorarono, accreditati con i loro veri nomi, indipendentemente e senza la stretta collaborazione che si instaurò nei film di coppia. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

PORGI L'ALTRA GUANCIA, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Padre Pedro de Leon (Bud Spencer) e Padre G. (Terence Hill) sono due missionari impegnati con una comunità di indigeni in America Centrale attorno al 1890. Le loro idee egualitarie sono malviste sia dal vescovo locale (Jacques Herlin) che dal marchese Gonzaga (Robert Loggia), governatore della zona. Quando l'impegno dei due per la libertà degli indigeni rischia di sfociare in una vera e propria rivolta, il vescovo fa trasferire i due missionari in un altro convento dove sarà più facile tenere d'occhio il loro operato. I due amici però, scontenti della nuova sistemazione, si danno alla fuga su un battello a vapore dopo aver liberato 3 condannati a morte che attendevano l'esecuzione. Durante la fuga Padre G. confessa al compagno di non essere un vero frate, ma di essere un ex carcerato che aveva rubato la tonaca e l'identità di un frate conosciuto in prigione. Sconvolto dalla notizia Padre Pedro getta fuoribordo l'amico e ritorna da solo alla loro missione che la trova però gestita da un nuovo gruppo di frati fedeli al vescovo. Padre Pedro riesce quindi a rimettersi in contatto con Padre G., che nel frattempo ha fondato una nuova comunità, e i due si accordano per allearsi nuovamente contro il marchese Gonzaga e il vescovo che lo lascia impunemente spadroneggiare in tutta la regione.

© Riproduzione Riservata.