PURCHÉ FINISCA BENE - UN MARITO DI TROPPO/ Su Rai 1 la pellicola con Cristiana Capotondi e Flavio Parenti

Un marito di troppo (2014)

Per il ciclo Purché finisca bene, Rai 1 manda in onda Un marito di troppo, commedia del 2014 per la regia di Luca Ribuoli. Alessia è una giovane donna nata e cresciuta in in un quartiere popolare di Torino. Per diventare quella che è oggi, una produttrice musicale, negli anni ha dovuto lavorare molto su se stessa. Si è trasferita a Milano, ha cambiato look, e soprattutto ha fatto di tutto pur di tenere nascoste le sue origini. Il tutto sembra andare per il verso giusto: Alessia sta per sposarsi con Tancredi, un avvocato appartenente all'alta borghesia milanese. Lei ha accettato senza troppe remore, sicura di aver chiuso definitivamente col passato. Ma ecco che i ricordi tornano a scompaginare il presente, e una vecchia fiamma bussa alla sua porta. È allora che il suo castello di carte crolla rovinosamente. Nel cast, Cristiana Capotondi, Flavio Parenti, Giorgio Marchesi, Massimo Venturiello, Sabrina Vannucchi, Nicola Rignanese, Alessia Giuliano e Gianluca Gobbi. Il film è stato scritto e diretto da Luca Ribuoli con Pietro Calderoni e Gualtiero Rosella.

NEL CAST CRISTIANA CAPOTONDI

I protagonisti di Un marito di troppo sono volti ben noti al pubblico di Rai 1. Primo fra questi, quello di Cristiana Capotondi, che di recente ha preso parte a Di padre in figlia. In occasione della messa in onda della fiction, Cristiana ha svelato a Vanity Fair alcuni dettagli scottanti circa la sua vita sentimentale. Anche lei, come Alessia, è innamorata di un uomo che ha poco a che vedere con il jet set. Da undici anni, precisamente. "Mi dicono sempre: 'Perché non fai un figlio?' Ah, ma allora non sei più innamorata di Andrea [Pezzi, compagno di Cristiana, N.d.R.] Io rispondo: ma certo che sono innamorata, è per questo che non lo faccio. E loro strillano: che cosa vorresti dire, che i figli separano le coppie? E allora io, esausta, dico no, non voglio dire niente, voglio che mi lasciate in pace".

