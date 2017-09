ROSEWOOD/ Video, anticipazioni 1° settembre: un nuovo partner per Villa

Rosewood

Doppio appuntamento, questa sera, con Rosewood, la serie statunitense che racconta le avventure del dottor Rosewood, un anatomopatologo che ha uno studio privato a Miami e che, con la detective Villa, trasferitasi a Miami da New York dopo la morte del marito, aiuta le autorità giudiziarie a risolvere i casi più difficili. La serie è formata due stagioni, la seconda in onda su Sky proprio in queste settimane, dopo la decisione della produzione di non rinnovarla per una terza stagione. A partire dalle 21.15, su Raidue, andranno in onda due nuovi episodi della serie tv che sta appassionando il pubblico italiano che apprezza una serie tv che riesce a regalare sia momenti di suspance che momenti di puro divertimento. Gli episodi della serata saranno visibili sia su Raidue che in diretta streaming grazie a Rai Play, sui nostri dispositivi mobili cliccando qui.

LA TRAMA DEGLI EPISODI

Gli episodi in onda questa sera su Raidue sono il tredicesimo e il quattordicesimo. Nel primo, intitolato “Nessuno è ciò che sembra”, la detective Villa è chiamata ad indagare sulla morte di una dentista. Durante le indagini, Villa viene affiancata da un nuovo partner con cui condivide un passato. Villa ha qualche scheletro nell’armadio da proteggere? Tra Villa e il nuovo partner nascono delle incomprensioni e a risolvere il caso viene chiamato un nuovo medico legale che cercherà di scoprire la verità sulla morte della dentista. Ci riuscirà? Infine, Hornstock ha bisogno di aiuto per le pubbliche relazioni. Subito dopo la conclusione del primo episodio, Rosewood continuerà con il secondo ed ultimo episodio della serata intitolato “Uno scomodo passato” in cui Rosewood e Villa, nell’indagare su un nuovo caso, scoprono degli aspetti che non conoscevano di Joo Joo, il loro informatore che diventa il primo sospettato. Pippy e Tara, invece, devono fare i conti con le difficoltà nel gestire vecchi conoscenti e familiari.

