Robert Redford e Jane Fonda/ Leone d'oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia 74

Robert Redford e Jane Fonda sono il simbolo del cinema americano e oggi, 1 settembre, anche la Mostra del Cinema di Venezia avrà modo di celebrare la loro lunga carriera. 'Our souls at night' è questo il titolo del nuovo film che è riuscito a rimetterli insieme 50 anni dopo La Caccia e a Piedi nudi nel parco. Una coppia di attori che, da singoli o insieme, ha segnato la storia del cinema americano e non solo. Profondità, impegno e voglia di mettersi in gioco anche 50 anni dopo l'inizio di una carriera costellata di successi e colpi grossi. Robert Redford e Jane Fonda non si sono mai tirati indietro affrontando sempre nuovi progetti e mettendo in cantina alcuni ruoli che possono essere condiserati agli antipodi. E adesso?

ROBERT REDFORD E JANE FONDA CONSACRATI DALLA MOSTRA DEL CINEMA

I due saranno insieme anche oggi alla Mostra del Cinema di Venezia per il loro nuovo Our souls at night, che sarà proiettato Fuori Concorso e che porta la firma di Netflix, ma anche per la consegna dei Leoni d’oro alla carriera che avrà luogo proprio oggi, venerdì 1 settembre, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema. Lo stesso Direttore Alberto Barbera, proprio riguardo a Jane Fonda e alla sua grande carriera e poliedricità, ha dichiarato: "Poche star hollywoodiane hanno avuto una vita contraddistinta da atteggiamenti risoluti e fieri come quelli di Jane Fonda nel corso della sua carriera professionale [...] Un'esistenza vissuta all’insegna dell’indipendenza da ogni forma di conformismo [...] da attivista politica e sociale, sex symbol, scrittrice, icona femminista, produttrice, profeta dell’esercizio fisico, ma soprattutto attrice di straordinario successo e non comune talento".

