SAGGI CONSIGLI - BOSS ALL'IMPROVVISO/ Su Rai 1 il film con Henriette Richter-Röhl (oggi, 1 settembre 2017)

film commedia nel primo pomeriggio di Rai 1

NEL CAST HERRIETTE RICHTER-ROHL

Saggi consigli - Boss all'improvviso, il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 1 settembre 2017 alle ore 14.00. Una pellicola adatta a coloro i quali sognano una svolta nei confronti dei propri datori di lavoro, uan commedia romantica con il titolo in lingua originale Vorzimmer zur Hölle III - Plötzlich Boss, ed è stata prodotta nel 2013 in Germania. Diretto da Michael Keusch, il film ha ottenuto un discreto successo a livello nazionale ed europeo. Tra gli attori principali ricordiamo Henriette Richter-Röhl, celebre per la soap Tempesta d'amore, citiamo inoltre Andreas Pietschmann e Ivonne Schönherr. L'attrice protagonista del film, Henriette Richter-Röhl, ha recitato diverse parti oltre al ruolo di Laura Mahler in Tempesta d'Amore, l'affascinante attrice ha ricoperto alcuni ruoli in diversi film appartenenti alla collezione di Rosamunde Pilcher, come Un amore quasi impossibile e Scherzi del destino. La controparte maschile, invece, ha preso parte a diversi ruoli nel panorama culturale delle soap tedesche,ha avuto un ruolo nel film Belle & Sebastien, la popolare storia dell'amicizia di un bambino che vive sulle montagne con un cane da pastore. Nel film (del 2013) l'attore veste i panni del tenente Peter. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

COME ANDRA' A FINIRE? LA TRAMA DEL FILM

La storia ci introduce Jule Engelhardt, una donna dinamica che onduce una bella vita a Berlino. Jule lavora come segretaria per il suo fidanzato, Philip Richter, che ricopre anche il ruolo di suo capo. Si tratta di una grande azienda di cosmetici e Jule non può chiedere di meglio. Jule sogna, un giorno, di poter lanciare una nuova linea cosmetica tutta sua, e vede nel suo capo un valido aiuto per la sua ambizione. Tuttavia, un giorno qualunque si rivela piuttosto significativo per la nostra Jule, Frieda Winter, o meglio la direttrice e titolare dell'azienda, propone ai suoi dipendenti un progetto, quello di scambiare il ruolo di capo e sottoposto per un certo periodo di tempo. Perciò, Jule si ritrova ad essere il capo del suo fidanzato Philip. Dopo qualche piccola difficoltà iniziale, Jule si ritrova ad ammirare il ruolo di leader e pensa proprio che questa posizione sia piuttosto ottimale per il suo sogno. Jule si ritrova a dover scegliere una strada, se salvare il suo rapporto con Philip oppure salvare la sua carriera.

