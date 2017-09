STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Sister Act 2 - Più svitata che mai (venerdì, 1 settembre 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI. Per la prima serata di oggi, venerdì 1 settembre 2017, il palinsesto di casa Rai è statto ben preparato per garantire ai telespettaori il meglio della qualità dei programmi che come sempre vengono accuratamente scelti. Ma vediamo insieme una piccola anteprima di quello che ci aspetta stasera sui vari canali Rai. Si comincia con un cult che potrebbe essere il più visto, su Rai Uno va infatti in onda Sister Act 2 - Piu' svitata che mai, a seguire in seconda serata il programma di attualità CODICE. In onda su Rai Due i telefilm più seguiti delle rete, Rosewood in prima serata ed Elementary in seconda serata. Rai Tre propone la miniserie Fleming in prima serata e la serie Code black in seconda serata. Su Rai 4 in onda la seconda stagione di C.S.I. Cyber. Rai 5 propone il docomentario The story of film. Su Rai Movie il film Porgi l'altra guancia e su Rai Premium la fiction E' arrivata la felicità. Ma adesso, scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Prima serata scoppiettante su Rai Uno con Sister Act 2 - Piu' svitata che mai, Deloris corre in aiuto delle suore su cui incombe la chiusura del convento. La rivoluzione digitale, il suo impatto sulla nostra vita quotidiana è il tema del programma CODICE, in onda in seconda serata. Su Rai Due la serata comincia con le avventure dell'anatomopatologo, il dott Rosewood, che affianca alla sua competenza un'indiscutibile fascino, a seguire in seconda serata Elementary, le avventure di un Sherlock Holmes a tratti delirante affiancato sempre dal gentil sesso, in questa serie Watson l'assistente e Moriarty,

il nemico storico, sono donne. Rai Tre propone invece, la miniserie Fleming, per narrare le vicende dello scrittore delle celebri avventure dello 007 James Bond. In seconda serata la serie Code Black racconta le vicissitudini di medici e personale del pronto soccorso di una grande città. In onda su Rai 4 C.S.I. Cyber, l'appiglio delle indagini scientifiche non si perde neanche indagando sui crimini cibernetici. Rai 5 racconta nel documentario The story of film, la storia del cinema sin da quando le prime proiezioni diedero vita al cinematografo. Rai Movie propone il film Porgi l'altra guancia, l'intramontabile coppia Terence Hill e Bud Spencer, ci tiene ancora una volta compagnia. Infine, su Rai Premium in onda la fiction E' arrivata la felicità, Angelica, vedova e madre di due gemelle, sta per risposarsi con Vittorio. Fra varie complicazioni ed equivoci troverà l'amore in Orlando.

Rai Uno ore 21:25, Sister Act 2 - Più svitata che mai (Film)

Ore 23:25, CODICE La vita è digitale - Umanità digitale (Attualità)

Rai Due ore 21:15, Rosewood - Stagione 1 Episodio 11 - Ars longa vita brevis (Telefilm)

Ore 22:50, Elementary - Stagione 5 Episodio 10 - Scegli il tuo veleno (Telefilm)

Rai Tre ore 21:15, Fleming - Essere James Bond (Miniserie)

Ore 23:40, Code Black (Telefilm)

Rai 4 ore 21:05, C.S.I. Cyber - Stagione 2 Episodio 6 - Sparito in sei secondi (Telefilm)

Rai 5 ore 21:15, The story of film (Documentario)

Rai Movie ore 21:10, Porgi l'altra guancia (Film)

Rai Premium ore 21:10, E' arrivata la felicità (Fiction).

