STEFANO DE MARTINO/ News: tutto bene con Gilda Ambrosio in attesa della conferma ufficiale

Stefano De Martino (Instagram)

La storia d'amore di Stefano De Martino e Gilda Ambrosio non è più un mistero: la coppia è stata paparazzata insieme a Mykonos, dove per la prima volta è stato fotografato anche un loro bacio. Il ballerino di Amici appare felice come non accadeva da tempo, anche se sia lui che la fashion blogger hanno deciso di non dare nessuna conferma ufficiale su questo flirt che dura ormai da diverse settimane. La coppia, che si conosce da diverso tempo, si è ulteriormente avvicinata ad Ibiza in occasione delle vacanze di entrambi e da allora non si è più separata. Proprio per questo, Stefano aveva deciso di seguire la ragazza a Mykonos, dove lei si era recata in precedenza in compagnia di altri amici. Archiviata tale breve trasferta, il ballerino è nuovamente salito in aereo questa volta in direzione Berlino. Nella capitale tedesca è rimasto per qualche giorno, in attesa di fare definitivamente ritorno in Italia per ricominciare la nuova avventura ad Amici.

Il bacio con Gilda Ambrosio divide i fan

Il bacio di Stefano De Martino e Gilda Ambrosio pubblicato dalla rivista Chi ha confermato quella che era giù una certezza: il ballerino e la fashion blogger si frequentano e molto presto potrebbe anche arrivare la conferma ufficiale. Non tutti i fan del napoletano, però, sono felici per questa storia d'amore che, a loro avviso, porrà fine a qualsiasi speranza di riavvicinamento tra lui e Belen Rodriguez. In molti, infatti, credevano che la coppia sarebbe tornata insieme, soprattutto dopo averli visti felici e sorridenti insieme a Santiago durante le prime settimane del soggiorno ad Ibiza. Con questi presupposti, i commenti sul web sono particolarmente contrastanti tra chi pensa che Gilda sia la persona giusta al fianco di Stefano e chi invece avrebbe voluto rivederlo al fianco della ex moglie. Tanti dunque i diversi punti di vista: "A me Gilda non piace proprio perché tu sei così bello e affascinante che ne potresti trovare una donna alla tua altezza" , "Gilda o Belen? A me sembrano tutte due bellissime, ma sappiamo bene che la bellezza non è tutto. Spero tu trovi una persona vera da amare".

© Riproduzione Riservata.