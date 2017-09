SUSTER ACT 2 - PIU' SVITATA CHE MAI/ Su Rai 1 il film con Woopi Golberg (oggi, 1 settembre 2017)

il film commedia su Rai 1 in prima serata

NEL CAST WOOPI GOLDBERG

Sister Act 2 - Più svitata che mai, il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 1 settembre 2017 alle ore ore 21.25. Una pellicola comica del 1993 che è stata diretta da Bill Duke e rappresenta il sequel della saga che vede come protagonista l'attrice Woopi Goldberg. Nel cast, troviamo oltre alla Goldberg, anche Maggie Smith, Kathy Najimy, Wendy Makkena, Mary Wickes, Barnard Hughes e Michael Jeter. L'attrice comica americana Woopi Goldberg ha all'attivo una lunga serie di pellicole cinematografiche, come Ghost, Rat race, Star Trek - La nemesi e Il mio angolo di paradiso. Il film Sister Act 2 riscosse uno straordinario successo di pubblico e critica, incassando ben 100 milioni di dollari al box office. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Nel secondo capitolo di Sister Act, Deloris ha abbandonato le vesti clericali di suor Maria Claretta, tornando alla sua vita da cantante. Durante un suo show, una sera viene contattata dalle sue ex colleghe di convento, comunicandole che la madre superiore ha intenzione di parlarle. Quest'ultima le chiede aiuto con il loro nuovo progetto che prevede la gestione della Saint Frencis School, nel cuore di San Francisco. Il suo compito consisterebbe nell'insegnare musica a ragazzi disagiati e con storie familiari molto complesse. Dopo vari tentennamenti Deloris decide di accettare e torna ad essere Maria Claretta. Tutto questo accade nel più totale riserbo. Se i frati nel convento ospitato dalla Saint Frencis scoprissero la vera identità di Deloris, la donna verrebbe immediatamente cacciata via. Durante il suo primo giorno di scuola, Deloris si accorge di come le lezioni delle altre suore siano poco coinvolgenti per i ragazzi. Al termine del suo tour all'interno della scuola, approda finalmente nell'aula musicale.

La scena a cui assiste è ai limiti dell'incredibile. I suoi futuri alunni sono svogliati, indisciplinati e non hanno intenzione di darle ascolto. Dopo i primi screzi tra i ragazzi e Deloris, la nuova insegnate riesce a coinvolgere e ad appassionare i ragazzi al mondo della musica, cercando di aiutarli anche nella loro vita privata. Forma così il coro della Saint Francis. L'intezione di suor Maria Claretta è quella di far partecipare il coro ad una gara canora e vincerla. Il ricavato verrà utilizzato per risollevare le sorti della scuola, che a causa dei forti debiti rischia di chiudere per sempre. Dopo mille vicissitudini i ragazzi del coro riescono a partire e recarsi alla finale della gara canora. Nel frattempo il preside della scuola, che ha scoperto la reale identità di suor Maria Claretta, intende riportare tutti a casa per evitare uno scandalo. Ma gli altri frati del convento rinchiudono il preside in uno sgabuzzino fino al termine della gara. Riuscirà il coro della Saint Frencis a vincere il concorso ed a risollevare le sorti della scuola?

