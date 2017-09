Selvaggia e Francesco/ I lenticchi di Temptation Island si dicono addio in tv e il romano spacca tutto! Video

Selvaggia e Francesco, Temptation Island

La versione romana di Ralph Spaccatutto potrebbe avere proprio il volto di Francesco Chiofalo. Il lenticchio di Temptation Island è tornato single dopo la rottura con la sua fidanzata Selvaggia Roma e nemmeno Maria De Filippi ha potuto fare niente per la coppia. I due erano usciti dal programma pronti a sposarsi e creare una famiglia ma, a quanto pare, le cose non sono andate in questo modo e, dopo l'ennesimo colpo di testa e la scenata di Selvaggia, il romano ha deciso di mandarla via di casa. Da allora è passato un mese e i due si sono ritrovati insieme nello studio di Uomini e donne ospiti nella prima registrazione del trono classico. Maria de Filippi, Filippo Bisciglia, ospiti e opinionisti hanno cercato di trovare una chiave di lettura ma, a quanto pare, niente è riuscito a far tornare sui suoi passi Selvaggia soprattutto quando Francesco ha sottolineato il fatto che se lei si aspetta lacrime e scuse da lui, si sbaglia di grosso.

FRANCESCO IN VERSIONE RALPH SPACCATUTTO

Usciti dallo studio di Uomini e donne i due sono stati sommersi dalle richieste e dalle domande dei fan che vorrebbero sapere qualcosa di più anche sulla registrazione. Proprio a loro ha deciso di rispondere Francesco che ha girato un piccolo video da postare su Instagram spiegando che "ha dato la sua parola" e quindi non può spoilerare nulla. Francesco gira per casa, sorride nervoso ma, alla fine, decide di rivelare un piccolo indizio sul suo confronto con Selvaggia, quale? Il romano mostra un muro che, prima della puntata, era ancora intero. Questa è la reazione a quello che è successo in studio ed è l'unica cosa che può dire riguardo a quello che è successo. Le cose non si sono risolte, anzi. I due avranno un'altra occasione per cambiare tutto? Clicca qui per vedere il video.

