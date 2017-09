Solo se ci sei te / Video, Fabio Rovazzi va alla conquista di Big Babol

Fabio Rovazzi

Sicuramente non è come il protagonista di Due Uomini e Mezzo ma sicuramente Fabio Rovazzi in versione scrittore di jingle è molto credibile. Big Babol ha colto la palla al balzo e ha subito ingaggiato il giovane rapper per il nuovo promo e lui ha firmato subito la canzone che l'accompagnerà in tv. Solo se ci sei te, questo è il titolo del jingle che accompagna la nuova campagna delle famose gomme da masticare. Bambini che gli vanno dietro per le strade della sua città, palloncini che diventa una palla con cui giocare, colori brillanti e Rovazzi mai ingombrante ma al centro di tutto. Lo spot ha già segnato milioni di visualizzazioni grazie al popolo dei social e ai fan del rapper milanese che sono già pronti a capire se il jingle possa diventare un pezzo vero e proprio o se dovranno accontentarsi di poche sillabe e poche note questa volta. Clicca qui per vedere il video.

ROVAZZI PRONTO PER UN NUOVO SUCCESSO?

Ma questo non è l'unico promo in cui lo vedremo impegnato. Fabio Rovazzi, proprio in questi giorni, è finito in rete come sostituto di Fedez, amico e suo produttore. Il rapper è stato costretto a prendere il suo posto nel promo di X Factor andando in giro con una sua sagoma anche ad eventi, red carpet e provini durante le selezioni del talent show in arrivo a settembre su Sky Uno. Naturalmente si tratta solo di uno spassosono promo in cui, alla fine, Fedez appare per salutare ma solo grazie alla "costruzione" dello stesso Rovazzi che ha messo insieme, con un taglia e cuci, nel finale. Anche quest'anno lo vedremo spesso diviso tra tv e radio? Sicuramente sì e i fan non aspettano altro.

