TRANSPORTER 2 THE SERIES / Anticipazioni dell'1 settembre: Zara è ancora viva?

Transporter 2 - The Series, in onda su Italia 1

Nella prima serata di oggi, venerdì 1 settembre 2017, Italia 1 trasmetterà tre nuovi episodi di Transporter 2 The Series. Saranno il settimo, l'ottavo ed il nono, dal titolo "Un lavoro per due", "Chimera" e "Traffici illeciti". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Frank (Chris Vance) e Cat (Violante Placido) raggiungono l'Arabia per consegnare una valigetta misteriosa a Haroun Talif (Charles Fathy), alla guida di uno dei campi presenti sul territorio. Subito dopo il loro arrivo, un'esplosione crea il panico fra i presenti ed incastra in una miniera nelle vicinanze il figlio di Talif ed altri uomini. Il Direttore chiede a Frank di liberare il ragazzo, informandolo che a distanza di diversi km potrà trovare kg di tritolo con cui far crollare i macigni che bloccano l'ingresso. Youssef (Amrou Alkadhi) teme intanto per la propria vita, così come tutte le vittime che si trovano all'interno della miniera.

Grazie alla guida di un anziano del gruppo e ad una donna molto giovane, Frank riesce a raggiungere la dinamite ed organizza il trasporto, mentre Cat scopre che è stato in realtà Talif ad organizzare l'esplosione. L'assistente del trasportatore si ritroverà poi a dover combattere corpo a corpo con Kedar (Sherif Eltayeb), uno degli uomini di fiducia di Talif, mentre Frank farà ritorno solo con Nassima. Una volta salvato Anwar (Alaa Safi), il vero bersaglio del Direttore, quest'ultimo dovrà fare i conti con i sensi di colpa per la morte del figlio. Gli uomini di Al-Zouari intercettano Ayoob (Amir El-Masry) mentre sta per raggiungere un orfanotrofio in Mauritania.

Ali, uno dei ragazzini presenti, riesce ad avvisare Zac Preston (Tyler Hynes) prima che venga ucciso come gli altri. Due giorni dopo, Frank viene convocato dal padre di Zac ed incaricato del suo recupero. Una volta sul posto con Cat, il trasportatore avrà diverse difficoltà a convincere gli alleati di Preston ad indicare dove si trovi ed a sfuggire agli uomini di Al-Zouari, infiltrati fra le fila dei civili. Il criminale infatti verrà avvisato della loro presenza e procederà con la cattura, ma Frank riuscirà a liberarsi ed a salvare Zac da una brutta fine.

Una volta arrivati al confine, il ragazzo tuttavia preferirà rischiare la propria vita per salvare i bambini dell'orfanotrofio, spingendo il trasportatore ad agire ancora a contatto con il pericolo. La missione tuttavia si concluderà in modo positivo, anche se Al-Zouari riuscirà a catturare e torturare Frank prima di essere ucciso. Ferrara Mcintyre (Antonia Thomas) viene inseguita da alcuni motociclisti, mentre Frank cerca di proteggerla dalle loro mire. Durante una corsa sfrenata in auto, il trasportatore scopre infatti che la cantante viene minacciata da ormai tanto tempo. I criminali riusciranno tuttavia ad accedere alle stanze di Ferrara ed a lasciarle un chiaro messaggio di morte, ma Frank scopre che dietro queste azioni c'è Nhsombo ed il figlio Benoit (Ashley Walters), un dittatore che ha assoldato diversi mercenari per uccidere Ferrara. Dopo aver nascosto la donna in un luogo sicuro, Frank dovrà confrontarsi con gli uomini di Nhsombo, che riusciranno a scoprire dove sono nascosti. Il trasportatore alla fine riuscirà ad uccidere Benoit prima che elimini per sempre Ferrara.

TRANSPORTER 2 THE SERIES, ANTICIPAZIONI DELL'1 SETTEMBRE, EPISODIO 7 "UN LAVORO PER DUE" -

Un miliardario incarica Frank di condurre una missione importante, promettendo un ingente ingaggio. Una volta sul posto, il trasportatore si troverà faccia a faccia con Dassin, un uomo che ha conosciuto in precedenza e con cui è entrato in contrasto diverse volte. Il miliardario infatti vuole che entrambi dimostrino il loro valore per scoprire chi sarà il migliore fra loro. Frank scoprirà in seguito che questo evento è in realtà collegato con una sua vecchia fiamma, Zara Cavaliere, presumibilmente morta diversi anni prima.

EPISODIO 8 "CHIMERA" - Frank deve riuscire a sottrarre un'arma chimica conosciuta con il nome di Chimera dai laboratori della mafia cinese. Cat sconsiglia ancora una volta al trasportatore di accettare un incarico così pericoloso, ma Frank decide di proseguire. Entrerà in seguito in contatto con Damian Blake spacciandosi per un possibile acquirente di Chimera, ma verrà scoperto. Cate intanto scopre che l'FBI potrebbe nascondere qualcosa di importante.

EPISODIO 9 "TRAFFICI ILLECITI" - Tarconi viene preso di mira da alcuni funzionari corrotti non appena cerca di accusare un contrabbandiere molto noto in Paese. Frank riuscirà a farlo fuggire, ma scoprirà in seguito che il contrabbandiere è impegnato in una spedizione importante che potrebbe mettere in serio pericolo la vita di diversi bambini. Dovrà così ritornare indietro sui propri passi ed essere pronto anche a perdere la vita.

© Riproduzione Riservata.