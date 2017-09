Tempesta d'amore / Anticipazioni 1 settembre: Adrian e Clara, protagonisti indiscussi

Tempesta d'amore

Proseguono incessantemente le dinamiche di Tempesta d'amore, la soap opera in onda su Rete4. Cosa succederà in questi ultimi giorni verso il weekend? Eccovi le trame e le anticipazioni con un riassunto dei principali accadimenti che avete visionato in televisione, nel corso degli ultimi tempi. La soap opera tedesca, durante la settimana si è pienamente concentrata su ciò che è accaduto ad Adrian e Clara e così si proseguirà anche in questi giorni. L'amore ed i sentimenti che provano l'uno per l'altro, sono troppo difficili da mettere da parte: cosa accadrà? Scopriamolo! Adrian infatti, si convincerà ogni giorno che passa che, divorziare da Desirée sia la migliore cosa da fare. Confrontandosi con il suo amico Oskar però, lui gli offrirà qualche consiglio che lo aiuterà anche a riflettere sulle possibili decisioni da prendere. Ed intanto, per il compleanno del Lechner, Clara vuole organizzare una festa con tanto di serenata al termine. Durante quella occasione, il giovane si accorgerà di amarla immensamente. Nel frattempo Alfons si arrabbierà molto con Gerti ed anche Melli sarà molto contrariata con la madre e la costringerà a chiedere scusa ai Sonnbicler.

Natasha e Nils, il loro amore segreto

Natasha e Nils nel frattempo, ignorando assolutamente il parere di Werner, continuano a frequentarsi lontani da occhi indiscreti e in grande segreto. Nonostante la pacata segretezza, i due incominciano anche a stabilire delle regole precise per evitare di farsi scoprire dagli altri. L'incontro tra Friedrich e Beatrice non sarà dei migliori. L'uomo infatti, le confida di non avere alcuna intenzione di sposarla. Tina invece, dopo avere consultato un medico, si renderà conto di potere soffrire anche di una patologia strettamente correlata alla sua attuale gravidanza. Oskar intanto, dopo molteplici tentativi, convincerà Adrian a non raccontare nulla a Clara mentre lei proseguirà con i suoi preparativi delle nozze con William. Nel frattempo Desirée, prova a spronare sua madre dopo il rifiuto Friedrich mentre l'uomo scrive una lettera di scuse indirizzata a Charlotte, chiedendole perdono per ciò che le ha fatto nel corso dell'ultimo periodo. La Saalfeld è emozionata dalle parole dello Sthal mentre il fratello di quest'ultimo è assai diffidente. Michael organizzerà una bellissima sorpresa a Natasha mettendo in piedi la presentazione del suo libro presso l'interno del Furstenhof. Ed intanto, Fabien scoprirà la "tresca" tra la donna e Nils, i due sono amanti. Il proprietario alberghiero però, farà di tutto per non farlo parlare.

