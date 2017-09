Un posto al sole, anticipazioni 1 settembre: Peppino e Luisa mettono nei guai Franco?

Un posto al sole

Come reagirà Niko davanti alla brutta scoperta del ritorno di fiamma tra Susanna e il suo ex fidanzato? Per saperlo i telespettatori di Un posto al sole dovranno attendere la puntata di questa sera, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:40. In essa, il giovane avvocato dovrà fare i conti con il ritardo nell'annunciare alla collega i suoi sentimenti e nell'inaspettato passo indietro della ragazza. Tra loro non ci sarà nessuna possibilità di diventare una coppia a tutti gli effetti? Dopo il durissimo scontro avuto con Franco, Angela si confronterà con la madre, esprimendo tutta la sua rabbia per i continui errori commessi dal compagno. Giulia cercherà di riportare la figlia alla ragione, facendole capire che le sue azioni potrebbero avere gravi ripercussioni per il futuro. Per Boschi la situazione potrebbe persino complicarsi a causa della nuova richiesta d'aiuto Proprio tale fatto, e le eccessive pressioni di Peppino e di Luisa, sono oggi oggetto di discussione dei fan nei social network: sono in molti a pensare che tale famiglia sia troppo invadente e, considerando i problemi personali dell'amico, dovrebbe farsi da parte evitando di peggiorare le cose.

Nuovi problemi per Franco

Rai 3 trasmetterà questa sera l'ultima puntata settimanale di Un posto al sole. La soap partenopea è tornata dopo la sua pausa estiva, riportando in scena la trama più discussa degli ultimi mesi ovvero la crisi della lunga relazione di Angela e Franco. Tale vicenda sarò protagonista anche dell'appuntamento odierno durante il quale Giulia si confronterà con la figlia riguardo le conseguenze della decisione da lei presa. Riuscirà a farla tornare in sé prima che sia troppo tardi? Incurante delle richieste della compagna, Boschi continuerà ad essere una presenza costante nella vita di Don Peppino e di sua figlia Luisa. Il padre di Bianca infatti deciderà di non abbandonare il proprietario del garage nel momento decisivo del piano organizzato dalla Polizia: la trappola contro l'usuraio sarà ormai sul punto di scattare, con quali conseguenze nella vita di Franco e della sua famiglia? Finirà per cacciarsi nei guai anche questa volta?

Susanna riprende la relazione con il suo ex fidanzato

Se Angela avrà il suo bel da fare a gestire la crisi con Franco, nella puntata di Upas di questa sera anche suo fratello Niko non se la passerà molto bene. Il giovane avvocato ha tergiversato troppo prima di confessare a Susanna i suoi sentimenti e la collega ha perso la pazienza, decidendo di fare un passo indietro e tornare dal suo ex fidanzato. Sarà questa una scoperta amara che obbligherà il figlio di Giulia e Renato a fare buon viso a cattiva sorte davanti ad un simile durissimo colpo. Troverà una volta per tutte il coraggio di ammettere di essersi innamorato dell'amica Susanna? Da tempo i fan di Upas si chiedevano fino a quanto Otello avrebbe continuato la sua carriera di Vigile Urbano, considerando la sua età non più giovanissima. Lo stesso dubbio giungerà oggi anche al marito di Teresa, che comincerà a pensare al suo futuro da pensionato, rivivendo i momenti più belli del suo lavoro.

