UNA VITA / Anticipazioni puntata 1 settembre: Teresa crede alla colpevolezza di Cayetana?

Una Vita

Non c'è pausa nella programmazione di Una Vita che anche oggi andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10 e per una lunga ora caratterizzata dalle storie degli abitanti di Acacias 38. Dopo il terribile confronto avvenuto tra Trini e Maria Luisa, a causa della decisione della prima di restare a vivere insieme a Heredia, Victor comincerà a dubitare delle vere motivazioni della donna riguardo il rivale di Ramon. Per lui sarà impossibile pensare che l'amica si sia improvvisamente innamorata di un altro uomo, per questo la metterà di fronte ai suoi dubbi ottenendo le risposte che immaginava: Trini confesserà a Victor di avere un chiaro obiettivo in mente ovvero restare nell'apparamento per incastrare Clemente una volta per tutte. Solo in questo modo potrà recuperare delle importanti prove che potranno risollevare Ramon dalla sua recente caduta. La reazione di Pablo davanti alla notizia delle sue condizioni di salute non convincerà affatto Guadalupe: il figlio sembrerà fin troppo sereno, dandole l'impressione che potrebbe nascondere qualcosa. Per questo chiederà a Leonor di tenere d'occhio i suoi movimenti.

Teresa dubita di Cayetana?

Nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio, Mauro avrà un duro confronto con Teresa a causa dell'arresto di Cayetana. La dark lady, infatti, si troverà ancora in carcere in attesa della perquisizione del suo appartamento ma gli avvocati del duca di Somoza riusciranno a fare in modo che tale importante provvedimento non venga firmato dal giudice. Convinta che l'amante provi una vera fissazione nei confronti di Cayetana, Teresa cercherà di convincerlo a fare un passo indietro, rilasciando la terribile donna. Ma il confronto tra loro non avrà gli esiti immaginati: sarà la maestra, infatti, a cominciare a nutrire dei dubbi, pensando che Mauro possa avere ragione nel portare a termine tale arresto. Anche Peirò, dopo i dubbi iniziali, si convincerà della colpevolezza della donna mentre non si potrà dire la stessa cosa di Felipe. Sarà lo stesso Mauro a confessare all'amico di essere riuscito a portare a termine il suo progetto attraverso la falsa testimonianza del 'Ratto'.

© Riproduzione Riservata.