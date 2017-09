UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma e Marco, tornerà l’amore? (Trono Over)

Gemma Galgani

La nuova stagione del trono over di Uomini e Donne è iniziata esattamente come quella scorsa. Gemma Galgani è tornata in studio annunciando di essere ancora single. Dopo aver annunciato, a maggio, di voler iniziare una storia vera con Marco Firpo, la dama storica del programma di Maria De Filippi ha annunciato di aver chiuso la storia con Marco. La relazione tra i due è durata pochi mesi. Gemma e Marco si sono lasciati a luglio dopo un periodo abbastanza difficile in seguito ad un problema di salute di Marco. Il cavaliere che ha voluto sottolineare di aver ricevuto tutto l’appoggio necessario da Gemma, ha anche rivelato di aver preso lui la decisione vedendo Gemma sempre più triste. Diversamente dalla dama, però, il cavaliere ha anche spiegato di non considerare ancora chiusa la storia. Marco, infatti, ha dichiarato di pensare continuamente a Gemma e di considerare il distacco colo una piccola pausa del loro rapporto. Nelle prossime registrazioni, dunque, tra Gemma e Marco scoppierà di nuovo l’amore?

GIORGIO MANETTI TROVERA’ L’AMORE?

Tra i cavalieri delle scorse edizioni che sono tornati nel parterre del trono over di Uomini e donne non poteva mancare Giorgio Manetti. Il cavaliere, nonostante un’estate vissuta al massimo e la segnalazione di una sua frequentazione con una bella signora, è tornata in trasmissione più single che mai. Giorgio, infatti, dopo la storia con Gemma Galgani, non è ancora riuscito a trovare la donna che riesca a convincerlo ad iniziare una vera relazione. Lo scorso anno, il Manetti ha vissuto numerosi flirt ma nessuno si è rivelato quello giusto. La nuova stagione del trono over è iniziata con un ballo di Giorgio con Titti, una delle nuove dame. Per il momento si tratta di una semplice conoscenza anche se Giorgio si augura di poter trovare davvero l’amore. Il Manetti, dunque, sempre più beniamino del pubblico, riuscirà finalmente a trovare la donna della sua vita? I fans si augurano di sì.

