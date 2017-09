UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione trono classico: tanti corteggiatori da Temptation Island

Uomini e Donne - Maria De Filippi

La nuova stagione del trono classico di Uomini e Donne è ufficialmente iniziata ieri con la prima registrazione dell’anno. La puntata è stata completamente dedicata ai nuovi tronisti. A cercare l’amore saranno due tronisti ovvero Mattia Marciano e Paolo Crivellin, un tronista gay, Alex Migliorini e Sabrina Ghio, l’unica donna del trono classico. Ad attirare l’attenzione, però, sono stati soprattutto i corteggiatori. Tanti i volti noti tra i pretendenti dell’ex ballerina di Amici che dovrà vedersela con ben quattro corteggiatori che arrivano direttamente da Temptation Island. Alla corte di Sabrina sono così arrivati Nicolò Raniolo, il tentatore che causò la rottura tra Giorgia Lucini e Manfredi Ferlicchia; Nicolò Fabbri, tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island e che con la sua vicinanza a Camilla Mangiapelo ha scatenato la gelosia di Riccardo Gismondi; Gianfranco Fresegna, anche lui tentatore dell’ultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia e che si è messo in mostra per aver tentato Francesca Baroni e, infine, il single Luca Bardella che non è riuscito a conquistare il suo spazio nel villaggio di Temptation.

CHI TROVERA’ L’AMORE?

Quattro nuovi tronisti per una nuova stagione di Uomini e Donne che si preannuncia ricca di colpi di scena. Mattia, Sabrina, Alex e Paolo hanno accettato il trono per trovare l’amore vero. Tra i quattro, quella che ha più aspettative è sicuramente Sabrina che, dopo il fallimento del suo matrimonio che le ha lasciato il dono più bello, la figlia Penelope di quattro anni, spera di trovare il vero amore. La Ghio, però, ha già chiarito di non essere in cerca di un padre della figlia ma di volere un fidanzato che la faccia sentire una ventenne e che la spinga anche a commettere delle sciocchezze. Anche Paolo ha tanta voglia d’innamorarsi dopo un periodo in cui è rimasto a lungo solo dopo la fine di una relazione durata cinque anni e mezzo. Infine, Mattia e Alex sperano, a loro volta, d’incontrare la persona giusta. Alex è alla sua prima esperienza in tv e spera di avere la fortuna dei dilettanti mentre Marciano, dopo la delusione vissuta la scorsa stagione con Desirèe Popper, spera fermamente di trovare la donna della sua vita.

