Vincitori Bake Off Italia / Chi ha vinto le precedenti stagioni? Da Madalina a Joyce, location e new entry

Vincitori Bake Off Italia, Dolci in forno

Stasera, venerdì 1 settembre 2017, la nuova stagione televisiva di Real Time, si apre in prima serata con Bake Off Italia - Dolci in forno. La dolcissima Benedetta Parodi, torna in televisione con la quinta stagione del cooking show che tanto ha fatto impazzire i telespettatori nel corso degli ultimi anni. Al fianco della sorella di Cristina Parodi, ritroveremo Cleria D'Onofrio ed Ernst Knam. Al loro fianco, la new entry Damiano Carrara che prenderà il posto di Antonio Lamberto Martino che si era unito al gruppo solo per la quarta stagione. Chi vincerà questa nuova edizione? Se non vi ricordate chi ha trionfato degli scorsi anni, vi aiutiamo noi a fare il punto della situazione, tramite questo articolo dedicato proprio ai vincitori di Bake Off Italia delle stagioni precedenti. La prima, ha debuttato il 29 novembre 2013 e si è conclusa il 3 gennaio 2014. La vincitrice assoluta è stata Madalina Pometescu, concorrente di origine romena, che, dopo aver vinto il cooking show, ha avuto la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette. La seconda edizione invece, ha aperto le danze il 5 settembre del 2014 e, anche in questo caso, la vincitrice è stata una donna: Roberta Liso e per lei, sempre la possibilità di pubblicare il suo personale libro di ricette.

Vincitori Bake Off Italia: chi ha vinto le precedenti edizioni?

La terza stagione del cooking show Bake Off Italia - Dolci in forno invece, è andata in onda a partire dal 4 settembre 2015. In questo caso, si è anche cambiata location trasferendosi a Villa Annoni, che si trova a Cuggiono (MI). Per questa terza edizione, il 31 luglio 2015, era andato in onda un episodio speciale "Aspettando Bake Off Italia" dove sono stati presentati i 16 concorrenti in gara. Questa volta, la competizione è stata vinta da un uomo: Gabriele de Benetti, che anche lui ha pubblicato un libro di ricette. La quarta edizione, ha visto salire a bordo Antonio Lamberto Martino e la gara ha visto trionfare Joyce Escano. Chi trionferà questa volta? L'appuntamento con i golosissimi dolci in forno è previsto per stasera, a partire dalle 21.10 circa, in onda su Real Time (canale 31 del digitale terreste). Oltre al progetto di Bake Off che già tutti conoscete, si è unito (in un secondo momento) anche la sua versione "Junior" con protagonisti bambini e sempre nella nuova location di Villa Annoni.

