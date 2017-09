X FACTOR, LE AUDIZIONI / "The Best Of": da Giò Sada agli Urban Strangers

X Factor

La macchina di X Factor scalda i motori e, in attesa dell’inizio dell’undicesima edizione del talent show che, quest’anno, vedrà in giuria i veterani Fedez e Manuel Agnelli, affiancati da Mara Maionchi che torna a sedere in giuria dopo aver coperto il medesimo ruolo nelle prime edizioni e dall’esordiente Levante. La nuova edizione di X Factor si preannuncia ricca di novità come ha svelato Manuel Agnelli che ha dichiarato che seguirà i gruppi e che, per la prima volta, sul palco, ci sarà un pianoforte per dare più spazio alla musica. Per scoprire, tuttavia, tutte le novità di X Factor 11 c’è ancora tempo e così Tv 8 ha deciso di fare un regalo ai fans del famoso talent show trasmettendo le audizioni dei migliori concorrenti delle ultime tre edizioni. Questa sera, a partire dalle 21.15, verranno riproposte le audizioni dei concorrenti della nona edizione quando in giuria c’erano Fedez, Mika, Elio e Skin. X Factor 9 è stata una delle edizioni più belle della storia del talent show. Siete pronti a rivivere tutte le emozioni?

I CONCORRENTI MIGLIORI DELLA NONA EDIZIONI

La nona edizione di X Factor è stata ricca di talenti cristallini. Sin dalla fase delle audizioni, ci furono molti talenti che riuscirono a distinguersi conquistando le attenzioni dei giudici. Su tutti, però, il pubblico ricorda soprattutto quelli che riuscirono ad arrivare fino in fondo grazie al loro talento cristallino. Il vincitore di X Factor 9 fu Giò Sada, il cantante barese che, in squadra con Elio, riuscì a convincere il pubblico fino a trionfare sugli altri concorrenti. Al secondo posto si piazzarono gli Urban Strangers che stregarono la giuria sin dalla prima audizioni. Il duo, composto da Alessio Iodice, detto Alex TheBug e da Gennaro Raia, detto Genn Butch, parteciparono al talent entrando nella categoria delle Band di Fedez. Al terzo posto, infine, si piazzò Davide Sciorty che conquistò il pubblico con la sua tecnica e la sua bellissima voce. Il percorso dei primi tre classificati ma anche di altri concorrenti della nona edizione del talent show potrà essere seguito nel best of di X Factor.

