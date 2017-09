1 KM DA WALL STREET/ Su Iris il film con Vin Diesel e Ben Affeck (oggi, 10 settembre 2017)

la pellicola drammatica e thriller in seconda serata su Iris

NEL CAST ANCHE VIN DISEL E BEN AFFECK

1 Km da Wall Street, il film in onda su Iris oggi, domenica 10 settembre 2017 alle ore 23.25. Una pellicola di genere drammatica e thriller che è stata diretta da Ben Younger mentre nel cast è possibile apprezzare attori molto celebri come Vin Diesel, Ben Affleck, Jamie Kennedy, Giovanni Ribisi e Tom Everett Scott. Il regista Younger, ha curato inoltre la sceneggiatura del film, mentre la produzione conta su una collaborazione fra la celebre Jennifer Todd, Bennett Walsh e Suzanne Todd. Si segnala inoltre che la colonna sonora, composta da 21 tracce curate da The Angel, contiene come ultima track anche uno dei più famosi brani dello scomparso 50 Cent, dal titolo That Ain't Gangsta. Il film ha inoltre ricevuto nel 2000 il premio della giuria durante il Festival del cinema americano di Deauville. Ma adesso, vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Dopo aver deciso di non continuare il college, il 19enne Seth Davis decide di trasformare il suo appartamento in una bisca clandestina che riesce così ad avviare un'attività redditizia. Una scelta che tuttavia cozza con la professione del padre, un giudice che non approva l'idea di Seth e che in qualche modo lo spinge a diventare broker. Sarà il trampolino di lancio verso una carriera di successo e ricchezza, avvalendosi di un fiuto infallibile per gli affari ed appoggiandosi sul boom economico che sta vivendo l'America in quegli anni. Deciderà quindi di completare l'incarico affidatogli in apprendistato per poter ricevere le dovute commissioni, riuscendo a concludere 40 diverse trattative, e stringendo una forte amicizia con un miliardario, Chris che ha ricevuto l'incarico di fargli da mentore. Tuttavia, proprio questa vicinanza porterà Seth ad entrare a far parte di un mondo di eccessi ed a conoscere l'ex fidanzata di Chris, Abby. Nonostante l'impegno, i contratti stipulati da Seth non andranno infine in porto, riuscendo anzi ad arrecare un danno importante per molti clienti della società. Sarà però proprio questo ostacolo a portare Seth a scoprire che all'interno dell'agenzia avvengono diverse attività illecite, a partire dagli affari gestiti dal Direttore, che è solito sfruttare i dipendenti junior per una serie di compravendite vantaggiose. Disperato, Seth riuscirà alla fine ad ottenere l'aiuto del padre per poter smascherare il riciclaggio operato dal Direttore, ma dovrà fare i conti con una scelta diversa da parte dell'FBI.

