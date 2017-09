BASILICATA COAST TO COAST/ Su Canale 5 il film con Rocco Papaleo (oggi, 10 settembre 2017)

il film commedia in seconda serata su Canale 5

ROCCO PAPALEO ALLA REGIA

Basilicata coast to coast, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 10 settembre 2017 alle ore 23.30. Una pellicola di genere comemdia e avventura che è stata diretta nel 2010 da Rocco Papaleo. Si tratta del primo lavoro dietro la cinepresa dell'attore e sceneggiatore di Potenza, che vedremo anche nel ruolo del protagonista Nicola Palmieri. Altri nomi importanti fanno inoltre parte del cast, sia dal punto di vista cinematografico, come Alessandro Gassmann, che per quanto riguarda la musica italiana. Il film conta infatti su una parte affidata a Max Gazzè, che rivestirà i panni di Franco Cardillo. Completano il cast Paolo Briguglia, Giovanna Mezzogiorno, Gaetano Amato, Michela Andreozzi, Antonio Andrisani, Antonio Gerardi e Augusto Fornari. Una delle curiosità del film riguarda la sua produzione, che ha messo al centro la Regione Basilicata. Il territorio ha offerto infatti i propri affascinanti luoghi come sfondo della pellicola di Rocco Papaleo, finanziando il suo lavoro per promuovere l'immagine della Regione. Ma vediamo adesso la trama del film.

ECCO LA TRAMA

La storia del film segue le vicende dell'insegnante di matematica Nicola Palmieri, con una grande passione per la musica. Fa parte infatti di una band di Maratea composta da amici e di cui è il frontman. Al suo fianco, Franco, un falegname che adora la pesca e che è rimasto muto in seguito alla morte della moglie, Salvatore, che ancora studia medicina e che sembra ormai aver dimenticato i valori della vita. Infine c'è il cugino di Salvatore, Rocco, che con il suo carisma è riuscito ad attirare il pubblico televisivo e che ora corona in realtà un insuccesso dietro l'altro. I quattro amici decideranno un giorno di rimettersi in gioco nel mondo della musica e di portare le loro canzoni sul palco di un festival nazionale. Per poter raggiungere la location dovranno tuttavia attraversare la Basilicata, affrontando oltre cento km. Nicola proporrà alla band di affrontare il viaggio a piedi, scegliendo di partire dieci giorni prima dell'evento musicale. Collezioneranno così una serie di peripezie e facendo ascoltare la loro musica in alcuni paesini in cui si fermano durante il tragitto. Il percorso su strada si trasformerà così in un viaggio introspettivo da cui i protagonisti usciranno del tutto trasformati nello spirito e negli intenti.

