BELEN RODRIGUEZ/ Video, Santiago è la nuova star della famiglia: il figlio della showgirl conquista tutti

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez continua ad essere la regina dei social network ma, a breve, il figlio Santiago, potrebbe rubarle la scena. Il piccolo, 4 anni, infatti, è sempre più amato sia dai fans di Belen che da quelli dell’ex marito Stefano De Martino. Le foto e i video con Santiago che Belen pubblica sui social, esattamente come quelli di Stefano, fanno il pieno di like e commenti. E’ quanto accaduto con gli ultimi due video in cui Belen si diverte a truccare e a farsi truccare da Santiago. A riprendere il simpatico siparietto è la sorella Cecilia che, nel vedere Belen e il nipotino, non riesce a non ridere. “Meraviglioso”, “Stupendo, ha sempre gli occhi che sorridono”, “È proprio contento! A dimostrazione che per divertirsi basta un po’ di fantasia, troppo bello”, “Che meraviglia questo cucciolo” – scrivono i fans che poi fanno i complimenti a Belen per il modo con cui sta crescendo il suo piccolo principe – “Sei fantastica Belen, il tuo bimbo è fortunato ad avere una mamma come te”, “Sei una mamma a colori. Sei dolcissima”, “Quando stai con lui viene fuori la Belen dolce e semplici. Siete bellissimi insieme”. Cliccate qui per vedere il video.

IL RITORNO IN TV

Belen Rodriguez si prepara per tornare in tv. Dopo un’estate vissuta intensamente ad Ibiza con il fidanzato Andrea Iannone e tutta la sua famiglia, Belen è già tornata a lavoro con i primi servizi fotografici. A breve, però, tornerà anche in tv per la gioia di tutti i suoi fans. Dal 30 settembre, in prima serata su canale 5, Belen Rodriguez condurrà la nuova edizione di Tu sì que vales. Ad affiancarla ci saranno Alessio Sakara, lottatore tra i più grandi nel mondo e Martìn Castrogiovanni ex giocatore della Nazionale Italiana di Rugby. La giuria, invece, sarà composta dagli stessi giudici dello scorso anno ovvero Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. A completare la giuria ci sarà ancora Mara Venier a capo della giuria popolare formata da 100 elementi. Ancora poche settimane, dunque, e Belen Rodriguez tornerà ad essere la protagonista della prima serata del sabato sera di canale 5.

