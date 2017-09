BENVENUTI AL SUD/ Su Canale 5 il film con Claudio Bisio (oggi, 10 settembre 2017)

il film comico in prima serata su Canale 5

CLAUDIO BISIO E ALESSANDRO SIANI NEL CAST

Benvenuti al Sud, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 10 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta ottimamente da Luca Miniero e si poggia su un cast di attori di grande spessore, tra di essi spicca in maniera particolare Claudio Bisio, affiancato in maniera superba da un Alessandro Siani in splendida forma. Ottime le musiche composte da Umberto Scipione, musiche che hanno ottenuto molti riconoscimenti nei vari premi cinematografici dell’anno di uscita. Il film non è ascrivibile alle prime televisive, essendo stato più volte programmato sui piccoli schermi del bel Paese, riscuotendone comunque sempre un ottimo successo in termine di audience soprattutto tra gli amanti dell'attore principale. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

La storia si esplica attorno alla vita di Alberto Colombo, un divertente direttore di un ufficio postale brianzolo. Alberto aspira dopo anni di gavetta ad essere trasferito in un grande ufficio centrale di Milano, soprattutto per far felice la moglie Silvia e assicurare un migliore avvenire al figlio Chicco. Nell’anno del suo trasferimento Alberto viene preceduto in graduatoria da un collega disabile, si finge cosi affetto da handicap a sua volta, per riuscire ad ottenere finalmente l’agognato trasferimento. L’inganno viene però maldestramente alla luce a causa del carattere di Colombo, con lo stesso Colombo che deve sottostare a un trasferimento punitivo in uno sperduto ufficio della Campania. La vita del direttore postale cambia cosi in maniera radicale, egli infatti si ritrova a dover fare i conti con la "flessibilità" dei suoi nuovi dipendenti, "flessibilità" molto lontana dagli standard brianzoli. Come se non bastasse Alberto cerca di portare avanti con la moglie l’immagine di un Sud oberato di problematiche sociali e ambientali che di fatto rappresentano gli stereotipi della vita al sud. Una volta che la moglie si reca a trovarlo il direttore si trova in grossa difficoltà, in suo aiuto arriva però quella flessibilità dei dipendenti che all’inizio era un grave ostacolo per l’ambientazione di Colombo. Alla fine quando arriva il momento di ritornare nelle sue terre natie Colombo si trova inaspettatamente ad avere molti dubbi, da una parte la naturale aspettativa del ritorno ad una vita tranquilla vicino agli affetti familiari più cari, dall’altro la simpatia e la tranquillità di una terra che di fatto è entrata nella mente e nel cuore del duro brianzolo, conquistandola e facendogli avere qualche dubbio sull’accettazione del trasferimento.

