CAST AWAY/ Su Rete 4 il film con Tom Hanks ed Helen Hunt (oggi, 10 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Rete 4

NEL CAST TOM HANKS E HELEN HUNT

Cast away, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 10 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica che è stata diretta da Robert Zemeckis (Ritorno al futuro, Forrest Gump, Allied - Un'ombra nascosta) ed interpretata da Tom Hanks (Salvate il soldato Ryan, Il codice Da Vinci, Prova a prendermi), Helen Hunt (Qualcosa è cambiato, Twister, What women want - Quello che le donne vogliono) e Lari White (The unholy, Country strong, No regrets). Quest'ultima è una popolare cantante counrty, più nota come musicista che per la sua partecipazione, in veste di attrice, ad alcuni film. Il film segna una nuova collaborazione fra Zemeckis e Tom Hanks, 6 anni dopo il grande successo di Forrest Gump. L'ispirazione del film arriva dal romanzo Robinson Crusoe, scritto da Daniel DeFoe nel 1719 e a sua volta ispirato alla storia vera di un marinaio rimasto bloccato per anni sull'isola Juan Fernandez. Prima di cominciare a scrivere per il film lo sceneggiatore William Broyles Jr. è rimasto un mese intero da solo su un'isola deserta, per immedesimarsi nel personaggio e capire cosa prova un naufrago.

LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Chuck Noland (Tom Hanks) è un ingegnere della FedEx. La sua vita è appagante e sicura, ha un lavoro che ama e in cui ha successo e una fidanzata, Kelly (Helen Hunt), che ama e sta per sposare. Prima della licenza matrimoniale deve affrontare un'ultimo viaggio per conto della sua azienda, recandosi in Tailandia. Durante il volo però l'aereo ha un guasto e precipita in mare. Unico sopravvissuto, Chuck si trova abbandonato su un'isola deserta. Qui deve imparare a vivere in modo del tutto indipendente in mezzo alla natura, bevendo acqua di cocco e accendendo il fuoco con un bastoncino. La solitudine però si fa sempre più pesante, tanto che Chuck si costruisce un amico immaginario, Wilson, disegnando un volto su un pallone recuperato dai resti dell'aereo. Chuck rimarrà bloccato, completamente da solo, sull'isola per ben 4 anni, finché non riuscirà a costruire una zattera di fortuna con i materiali naturali trovati sull'isola e alcuni detriti portati dal mare. Grazie ad una rudimentale vela Chuck riesce a superare la barriera corallina, quando Wilson cade in mare. Ormai allo stremo delle forze e al limite della pazzia, Chuck si tuffa per salvare il pallone, rischiando di morire annegato lui stesso. La zattera però non sembra adatta ad affrontare il mare aperto e ogni speranza sembra perduta e Chuck ha ora smarrito anche l'unico amico che gli abbia tenuto compagnia sull'isola.

