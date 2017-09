CHEF - LA RICETTA PERFETTA/ Su Rai 3 il film diretto da Jon Favreau (oggi, 10 settembre 2017)

il film commedia in prima serata su Rai 3

JON FRAVEAU ALLA REGIA

Chef - La ricetta perfetta, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 10 settembre 2017 alle ore 21.20. Una commedia scritta, diretta, prodotta ed interpretata da Jon Favreau (Il libro della giungla, la trilogia di Iron Man, Cowboys & aliens). Nel cast anche Scarlett Johansson (The Avengers, Ghost in the shell, Under the skin), Sofía Vergara (Fuga in tacchi a spillo, Chasing papi, Machete kills) e Robert Downey Jr. (Sherlock Holmes, Tropic thunder, Kiss kiss bang bang). Favreau, Downey Jr. e la Johansson hanno già collaborato in diversi film del Marvel Cinematic Universe, il primo nel ruolo di regista e produttore e gli altri nei panni dei supereroi Iron Man e Vedova Nera. Chef - La ricetta perfetta è stato presentato al Tribeca Film Festival, dove ha vinto l'Heineken Audience Award. Favreau è ha ricevuto anche una nomination come migliore attore in una commedia ai Critics' Choice Movie Award. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Carl (Jon Favreau) è un rinomato chef di Miami. Quando riceve una critica negativa da un food blogger decide di replicare alle accuse tramite un post su un social network, ma finisce per lanciare una sfida al critico. Quando ritorna alla sua cucina Carl litiga con il proprietario del ristorante che, informato della sfida fra cuoco e critico, costringe Carl a servire lo stesso menu che era già stato stroncato alla prima occasione. Furibondo, pur di non farsi di nuovo prendere in giro online, Carl decide di licenziarsi. Ignaro che Carl non è in cucina, il critico continua per tutta la serata a commentare i piatti. Quando Carl legge la recensione, si arrabbia di nuovo per le critiche mosse al proprio staff e decide di affrontare di nuovo il critico. La sua sfuriata finisce però online, minando definitivamente la sua credibilità. Su consiglio della ex moglie Carl decide di aprire un chiosco di panini. L'ex chef parte quindi con il suo food truck per un viaggio attraverso il Texas che ne decreterà il successo, con code interminabili ad ogni fermata. Dopo questo piccolo tour trionfale, però, è il momento di tornare a Miami.

