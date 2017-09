ENIGMA/ Su Rai 3 il film con Dougray Scott e Kate Winslet (oggi, 10 settembre 2017)

il film drammatico nel primo pomeriggio di Rai 3

NEL CAST DOUGRAY SCOTT E KATE WINSLET

Enigma, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 10 settembre 2017 alle ore 14.30. Una pellicola di genere drammata affidata alla regia del regista Michael Apted e annovera nel suo cast Dougray Scott e Kate Winslet nel ruolo di protagonisti. Uno dei particolari più importanti riguarda inoltre la produzione, a cura di Mick Jagger e Lorne Michaels, mentre la trama è ispirata al romanzo omonimo scritto da Frank Harris. Nel cast altri nomi importanti, come Saffron Burrows, Tom Hollander, Matthew Macfadyen, Jeremy Northam e Donald Sumpter. La sceneggiatura è stata invece affidata a Tom Stoppard, mentre la fotografia è stata curata da Seamus McGarvey. Una curiosità interessante riguarda infine la scelta del regista di mutare il nome del protagonista in Tom Jericho, rispetto al nome del matematico indicato nei fatti storici. Il compito di decriptare i messaggi tedeschi è stato infatti affidato ad Alan Turing, considerato ancora oggi uno dei padri dell'ordierna Informatica e brillante crittografo inglese. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

ECCO LA TRAMA

Il film racchiude già nel suo titolo uno degli elementi principali della pellicola, rappresenta infatti un particolare dispositivo in uso agli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, in grado di decodificare le trasmissioni radio dei tedeschi, al fine di conoscerne la posizione. Il compito più difficile verrà affidato a Tom Jericho, un brillante decodificatore che riceverà l'incarico dagli inglesi e che li aiuterà nello scovare gli U-Boot dei nemici. Anche se in uno dei ritrovamenti emergerà una nuova Enigma, l'evoluzione della macchina spingerà l'Intelligence britannica ancora una volta nel buio. In seguito ad un esaurimento nervoso, Jericho verrà di nuovo incaricato di gestire la decriptazione dei messaggi, un particolare che potrebbe fare di nuovo leva sui suoi disturbi. A tutto ciò si aggiunge anche la misteriosa scomparsa di Claire, una donna di cui si è innamorato e conosciuta durante la missione, ma di cui ora si sono perse le tracce. Grazie ad un'amica della donna, Hester, Jericho inizierà ad indagare sulla sparizione di colei che ama, fino a risalire ad alcuni legami fra Claire ed alcuni messaggi tedeschi scomparsi nello stesso momento.

