GRANDE FRATELLO VIP 2017/ Anticipazioni e news: cos'è "il Club"?

Grande Fratello vip

Alla vigilia della nuova edizione del Grande Fratello Vip è tutto pronto nella famosa casa di Cinecittà che, lunedì 11 settembre, accoglierà tutti i vip che hanno accettato di partecipare al reality per mettersi alla prova e sfidare le proprie paure. Anche quest’anno, all’interno della casa, ci sarà una parte ostile ai concorrenti. Lo scorso anno, infatti, una parte dei concorrenti vissero per diverse settimane nel tugurio. Anche quest’anno, dunque, i vip verranno divisi in due squadre? A dare qualche anticipazione su ciò che accadrà è Andrea Palazzo, storico capoprogetto del reality che, ai microfoni di Blogo, ha dichiarato: “anche quest'anno ci sarà una parte meno accogliente per i concorrenti. La location è molto particolare, surreale, strana. Metterà alla prova la resistenza dei vip. L'ottica non è di creare un disagio fine a se stesso, ma far capire che il Grande Fratello non è una Spa, ma un posto dove qualsiasi cosa va conquistata”, ha dichiarato Palazzo. I vip, dunque, saranno messi a dura prova. Riusciranno a resistere tutti? Il pubblico è pronto a scommettere su una crisi immediata di Cristiano Malgioglio qualora non dovesse entrare nella parte più agiata della casa di Cinecittà.

LE NOVITA’ DELLA CASA

Tra e novità della casa del Grande Fratello Vip 2017 in cui i concorrenti vip vivranno per dodici settimane ci sono una parte nascosta e la spa. Andrea Palazzo, sempre ai microfoni di Blogo, sulla parte nascosta l’ha definita una specie di club. “C'è una zona nascosta e misteriosa della Casa, che abbiamo chiamato Il club. Al momento giusto si capirà meglio cosa succede nel club. Chi riuscirà a conquistare il privilegio di accedere in questo luogo potrà avere alcuni vantaggi e bonus rispetto agli altri concorrenti”, ha dichiarato il capoprogetto del reality. Rispetto allo scorso anno, inoltre, all’interno della casa ci sarà anche una spa: “I concorrenti, per arrotondare il budget settimanale, dovranno gestire una divertente e coloratissima Spa, in stile flower power. Arriveranno dei clienti dall'esterno, sarà una cosa abbastanza seria. I vip dovranno imparare dai tutor. Ci auguriamo che sia un centro benessere e non un centro malessere”, ha aggiunto Andrea Palazzo.

© Riproduzione Riservata.