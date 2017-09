Gessica Notaro / Sfregiata con l'acido: a Miss Italia il suo racconto di vita e il lancio del primo singolo

Gessica Notaro

Gessica Notaro rappresenta il prototipo di donna forte che non cede di fronte la paura. "Cosa vedo allo specchio? Una donna forte piena di voglia di vivere", ha dichiarato all'Ansa dopo la sua partecipazione come ospite nel corso della finale di Miss Italia 2017, andata in onda ieri sera e condotta da Francesco Facchinetti su La7. La giovane è stata sfigurata dall'acido dal suo ex fidanzato e lei, con la sua benda nera sull'occhio nero, sale sul palco e ironizza con il conduttore: "Sono il Capitano uncino!", esclama. "Sei una grande!", risponde Facchinetti tra gli applausi del pubblico. Dieci anni fa, anche lei ha partecipato al concorso di bellezza, da Salsomaggiore con il titolo di Miss Romagna. Tanti sogni che però non si sono infranti: "la vita mi ha tolto delle cose ma me ne ha regalate altre", dichiara. Gessica è arrivata sul palco della finale di Miss Italia, per lanciare un fortissimo messaggio contro la violenza sulle donne. Sensibilizzare gli animi è sempre necessario ecco perché, con uno splendido abito da sera, ha risposto serenamente alle domande delle ragazze. Di seguito, si è esibita con il suo primo singolo: "Gracias la Vida".

Gessica Notaro, ex Miss sfregiata con l'acido: la rinascita e la voglia di aiutare le altre donne

"È stato bello, la mia prima volta nel mondo nello spettacolo, un buonissimo punto di partenza che consiglio di vivere con naturalezza e semplicità, con più emozione e meno tempo perso a fare selfie", racconta Gessica Notaro parlando della sua esperienza a Miss Italia. Intervistata da La Stampa, racconta le sua passione per Cuba e la sua voglia di partecipare al Festival di Sanremo. Inoltre, spiega che vorrebbe fare un pellegrinaggio con la madre, perché: "Quando ti succede una cosa del genere fai i conti con le necessità e ridefinisci le priorità della tua vita. Il tempo è sfuggente e basta l’essenziale per vivere bene". Successivamente Gessica invita le donne a denunciare e fa una riflessione sul suo personale percorso: "Nessuno mi ha difeso. Avrei dovuto farlo da sola scappando dalla mia città". Ed intanto la giustizia farà il suo corso e Jorge Edson Tavares (ex fidanzato) pagherà. "Ho passato momenti molto brutti - confessa la ragazza - e ancora adesso ho alti e bassi, ma il viso inizia a sgonfiarsi e sento la pelle che tira di meno". Per il suo ex nessun odio ma solo indifferenza anche se lo giudica molto strafottente e gli consiglia di fare un bagno di umiltà per avere più consapevolezza. Nel frattempo, in attesa di conoscere Papa Francesco, anche lui argentino con la sua mamma, ha trovato la forza di ricominciare tra le braccia di Allen, il nuovo fidanzato di origine cubana. Ed intanto, le richieste di aiuto in privato, per lei continuano costantemente: "Voglio aiutare chi è in una condizione di pericolo per evitare che accada quello che è successo a me".

