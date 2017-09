IL SEGRETO /Anticipazioni puntata 10 settembre: Alfonso sospettato per la morte di Sol

Il Segreto

Una nuova dura prova dovrà essere affrontata dalla famiglia Castaneda nella puntata de Il Segreto di oggi. In essa, infatti, Alfonso dovrà fare i conti con la soffiata anonima ricevuta in merito ad una fialetta trovata nella sua cassetta degli attrezzi: tale informatore ha rivelato alla Guardia Civile che il locandiere possedeva la fialetta di cianuro che avrebbe potuto essere stata utilizzata proprio per uccidere Sol. Accorse nel luogo indicato, le guardie avranno la conferma su quanto in precedenza gli era stato spifferato e chiederanno a Lucas di analizzare tale liquido per dimostrare se si tratti davvero di cianuro. La voce riguardante il possibile omicidio commesso dal figlio di Rosario si diffonderanno velocemente in tutto Puente Viejo, scatenando la curiosità a la perplessità degli abitanti del problematico paesino spagnolo. I primi a chiedersi per quale motivo Alfonso possa essere arrivato a tanto saranno proprio i Santacruz con i quali il locandiere ha sempre avuto un ottimo rapporto.

Emilia cede ai ricatti di Severiano?

Quella odierna sarà l'unica puntata de Il Segreto in onda alle ore 18:45. Da domani, infatti, il tradizionale orario pre-serale sarà nuovamente coperto da Caduta libera e la telenovela spagnola tornerà di pomeriggio a partire dalle ore 16:10 circa. In attesa di questo cambiamento, questa sera i telespettatori assisteranno alla disperazione di Emilia dopo avere scoperto i rischi di Alfonso: se venisse confermato che il marito possedeva una fiala di cianuro, lui tornerebbe in carcere per una lunga condanna. La figlia di Raimundo si troverà quindi a discutere ancora una volta con Severiano e ai suoi ricatti: l'uomo minaccerà di rivelare a Donna Francisca che Maria ed Esperanza sono vive se lei non gli consegnerà la cifra di denaro che le è stata richiesta. Non solo: dovrà confessare di avere ucciso Sol, auto-accusandosi di un crimine che ovviamente non ha commesso e di cui proprio Severiano Il bello è l'unico responsabile.

© Riproduzione Riservata.