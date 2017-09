IL SOSPETTO/ Su Rai Movie il film con Mads Mikkelsen e Thomas Bo Larsen (oggi, 10 settembre 2017)

il film drammatico in seconda serata su Rai Movie

MADS MIKKELSEN NEL CAST

Il sospetto, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 10 settembre 2017 alle ore 23.05. Una pellicola prodotta in Danimarca nel 2012 con il soggetto e la regia che sono stati curati da Thomas Vinterberg. Il film, di genere drammatico, vede l'attore danese Mads Mikkelsen nel ruolo del personaggio principale, tra gli altri interpreti vanno ricordati Thomas Bo Larsen e Alexandra Rapaport. Nel 1996 c'è la prima apparizione di Mads Mikkelsen in "Pusher-L'inizio" un film di genere thriller di Nicolas Winding Refn. A dargli maggiore notorietà è stato il piccolo schermo lavorando in diverse serie televisive. Due anni fa è apparso nel videoclip di un nuovo brano dell'artista americana Rihanna, i suoi ultimi impegni cinematografici sono stati ultimati nel 2016, si tratta di due film di genere fantastico-avventura intitolati "Doctor Strange" (in cui interpreta un perfido stregone di nome "Kaecilius") e "Rogue One: A Star Wars Story". Scopriamo adesso la trama del film nel dettaglio.

ECCO LA TRAMA

Lucas (Mads Mikkelsen) è un insegnante di scuola media che, alla fine dell'anno scolastico, fa l'educatore in un asilo. E' separato dalla moglie ma è rimasto in contatto con il figlio, malgrado i tentativi della donna di rovinare il loro rapporto. Un giorno una bimba dell'asilo scrive un messaggio affettuoso a Lucas e gli regala anche un cuore cistruito con le sue mani ma l'uomo non mostra di gradire tali attenzioni. Per caso la piccola Clara (Annika Wedderkopp) ascolta i discorsi del fratello e dei suoi amici che scherzano tra loro parlando di sesso. Alla bambina resta in mente una frase e la ripete a scuola, facendo inorridire la direttrice che subito pensa alla pedofilia. Lucas viene accusato di molestie sessuali, denunciato e arrestato ma, non avendo prove, viene rimesso in libertà. Tutti in paese lo credono responsabile, gli vietano di frequentare i luoghi pubblici, gli rendono la vita impossibile e Lucas è costretto a vivere in solitudine e lontano da tutti. Soltanto il figlio ed un suo vecchio amico credono nella sua innocenza e per questo sono additati e insultati dai compaesani. Dopo qualche tempo, il padre della bambina che lo aveva accusato, inizia a sospettare della veridicità del racconto di Clara e decide di riaprire il caso. Lo stesso padre di Clara si riappacifica con Lucas e tutto sembra ormai chiarito. Passano molti mesi e Marcus, il bravo figlio di Lucas che ormai è diventato maggiorenne, si diverte ad andare a caccia insieme ai vecchi amici del genitore. Il giovane crede che ormai più nessuno sospetti di suo padre ma non è così, durante un pomeriggio di caccia qualcuno gli punta contro il fucile e manca poco che non venga colpito da una pallottola. L'innocenza di Lucas è stata accertata ma nonostante ciò in paese c'è ancora qualcuno che sospetta di lui.

