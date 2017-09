MISSOURI/ Su Rete 4 il film con Marlon Brando e Jack Nicholson (oggi, 10 settembre 2017)

il film western nel pomeriggio di Rete 4

MARLON BRANDO E JACK NICHOLSON NEL CAST

Missouri, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 10 settembre 2017 alle ore 16.10. Una pellicola di genere western che è stata prodotta nel 1976 per la regia di Arthur Penn con la presenza di due attori tra i più famosi del mondo del cinema ovvero Marlon Brando nel ruolo di uno spietato cacciatore di taglie e Jack Nicholson nei panni di un ladro di bestiame. "Un tram che si chiama Desiderio" è il film che ha lanciato Marlon Brando, il giovane e promettente attore che all'epoca aveva solo ventisette anni. Da qui parte la sua scalata al successo e diventa l'attore più amato di Hollywood. Icona del cinema degli anni cinquanta e dei primi anni sessanta, Brando ha vissuto un momento di crisi a cui è seguita una incredibile rinascita professionale grazie al personaggio di "Don Vito Corleone" da lui interpretato in "Il padrino" un capolavoro del 1971 di Francis Ford Coppola. Ma adesso vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM WESTERN

David Braxton vive nel Montana, fa l'allevatore di bestiame e grazie al suo lavoro fatto di impegno costante e grandi sacrifici, ha messo da parte un po' di soldi. Tutti lo stimano e lo rispettano, ha una famiglia molto unita e non potrebbe desiderare di più. A turbare la tranquillità degli abitanti del paese, è l'arrivo improvviso di un gruppo di ladruncoli specializzati nel furto di bestiame agli ordini di un certo Tom Logan. Molti allevatori cominciano a lamentare la sottrazione di capi di bestiame e Braxton, per proteggere i suoi animali, assume Robert Lee Clayton, un uomo che ha la fama di essere un bravo cacciatore di taglie, ingaggiato per distruggere Logan e i suoi uomini. Logan nella sua vita ha sempre fatto il ladro ma un lato nascosto del suo carattere lo porta incomprensibilmente ad amare in maniera smisurata il suo giardino. Molto del suo tempo infatti lo trascorre a migliorare e ad abbellire il suo pezzo di terra. La bellezza del giardino attira molti curiosi e tra questi un giorno Logan nota una ragazza ma non sa che si tratta di Jane, la figlia di Braxton. Jane è bella, Logan le fa la corte, i due si innamorano e iniziano una relazione. La frequentazione della figlia con un uomo così poco raccomandabile non va per niente a genio a David. Intanto Lee Clayton sta assolvendo all'incarico ricevuto, diventa amico di uno della banda e poi lo uccide. La maniera in cui agisce Lee è sicuramente strana e questo potrebbe voler dire che l'uomo è molto più brutale e spietato di quanto si potesse pensare. Gli altri componenti della banda accusano Logan di aver perso di vista i loro interessi per stare dietro alle fantasie di una ragazza. Intanto Braxton chiede a Clayton di portare a termine il lavoro per cui è stato pagato, quindi il cacciatore di taglie agisce incendiando il rifugio dei ladri e uccidendo l'unico sopravvissuto all'incendio. Clayton è convinto che anche Logan è tra le vittime dell'incendio, almeno è questo che gli ha fatto credere l'ultimo superstite prima di essere ammazzato. In realtà Tom è vivo e, per vendicare i suoi compagni, uccide prima Clayton e poi Braxton.

