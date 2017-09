MasterChef Italia 6/ Su TV8 le repliche della sesta stagione, anticipazioni: Valerio tira fuori la grinta

I giudici di MasterChef Italia 6

Con la terza puntata di MasterChef Italia 6, la gara culinaria più famosa della tv si prepara a entrare nel vivo. Questa sera, infatti, i concorrenti si ritroveranno alle prese con una gara particolarmente complicata, che li porterà a unire due ingredienti molto noti, ma che non trovano spesso spazio nello stesso piatto: il pollo e il caffè. Gli aspiranti chef amatoriali, come sempre in questi casi, si metteranno all'opera per realizzare il miglior piatto nel minor tempo possibile, ma molti di loro dovranno arrendersi di fronte a una cocente sconfitta, che potrebbe segnare per sempre il loro destino nel celebre reality di cucina. Fra questi, in particolare, ci sarà Marco Vandoni, che verrà criticato un po' per il suo piatto, un po' per gli atteggiamenti; ma non sarà il solo a finire nel mirino dei giudici. Anche Antonella Orsino, infatti riceverà un piccolo rimprovero, poiché accusata di parlare troppo. Fra i piatti più disastrosi della gara, ci sarà quello di Lalla, mentre le polpette presentate da Gloria metteranno a dura prova il delicatissimo palato dei giudici.

CHI SARÀ ELIMINATO?

Questa sera, in occasione della terza puntata di MasterChef Italia 6, un giovanissimo aspirante cuoco si farà notare presentando ai giudici uno dei piatti migliori dell'invention test: si tratta di Valerio Braschi, talentuoso diciottenne con la passione per la cucina. Valerio conquisterà Joe Bastianich, Antonino Canavacciuolo e Bruno Barbieri grazie a una pietanza del tutto innovativa, che lo renderà il numero uno della prova fino a condurlo a capo di una brigata in esterna. Riuscirà il giovanissimo concorrente a guidare i suoi compagni e a portare la squadra al successo? Vi ricordiamo che il team perdente, al suo ritorno nella cucina di MasterChef, si dovrà confrontare con il Pressure test, la gara che mette i contendenti l'uno contro l'altro fino all'eliminazione definitiva. Chi, fra i concorrenti di questa edizione, dovrà togliersi il grembiule e rinunciare per sempre alla possibilità di diventare il miglior cuoco amatoriale d'Italia?

