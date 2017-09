N.C.I.S. 14 - Unità anticrimine / Anticipazioni puntata 10 settembre: il vaso di Pandora

Ncis - Unità anticrimine (Facebook)

Questa sera tutti i fan di NCIS unità anticrimine e NCIS New Orleans avranno la possibilità di assistere a un imperdibile doppio appuntamento fra la serie originale e il suo celebre crossover. La puntata, dal titolo "Il vaso di Pandora" (titolo originale Pandora's Box), avrà inizio su Rai Due a partire dalle 21.20 e si concluderà, con la sua seconda parte, nel secondo episodio della serata. cosa succederà all'Unità anticrimine più famosa della tv? Le prime anticipazioni rivelano che Abby, convinta di far parte della squadra dei buoni, dopo aver partecipato alla missione che la Homeland Security ha richiesto a tutti i suoi collaboratori, capirà di essere di fronte a un piano terroristico che potrebbe determinare la morte di milioni di persone. Fortunatamente, la donna verrà catturata dalla MetroPolice prima di poter attuare il piano, di conseguenza, non riuscirà a fare esplodere le bombe e a mettere in atto tutti gli interventi terroristici previsti dalla missione.

ABBY FRA I PRINCIPALI SOSPETTATI

La squadra di NCIS, questa sera, dovrà vedersela con un attentato terroristico, che per fortuna verrà sventato appena in tempo. Protagonista di questa storia sarà Abby, che per portare a termine il proposito del gruppo per il quale lavora, si ritroverà nel bel mezzo di un concerto con in mano un certo numero di palloncini contenente il gas sarin, una potentissima arma di distruzione di massa. Il piano, che prevede che i palloncini raggiungano i salottini vip per uccidere tutti gli spettatori al loro interno, non andrà a buon fine e Abby, di conseguenza, verrà arrestata. Ci sarà, in un primo momento, un tentativo di rilascio, dal momento che in realtà nessuno crede che all'interno dei palloncini vi sia il gas letale. Quando, però, uno dei palloni esploderà, Abby si renderà conto dell'orrore a cui ha partecipato e che il piano al quale lei non aveva dato peso, in realtà avrebbe causato la morte di numerose persone innocenti.

IL MISTERO DI EARL

Earl Goddard, nell'episodio in onda questa sera di NCIS unità anticrimine è l’ideatore del piano terroristico che coinvolge Abby. A gettare tutti in allarme, però, sarà la sua scomparsa, che apparirà sin da subito molto sospetta. L’uomo, infatti, verrà ritrovato morto nel suo furgone proprio a causa del gas sarin, una potente arma di distruzione di massa utilizzata dai terroristi per l'attentato al concerto. Tuttavia, saranno in molti a giurare che Earl non avrebbe mai potuto fare male ad anima viva e di questo parere saranno anche i suoi capi, che non permetteranno a nessuno di infangare il buon nome della loro società e di un dei più stimati dipendenti. Nel corso dell’appuntamento speciale, si scoprirà inoltre che tutti i file nel computer di Earl sono stati eliminati dal suo amico Knok, che anche se giura di non aver causato la morte di Earl a quanto pare ha molte cose da nascondere. È lui la mente degli attentati terroristici?

