NCIS: New Orleans 3 / Anticipazioni puntata 10 settembre: il vaso di Pandora 2

Ncis New Orleans

Torna questa sera, su Raidue, NCIS: New Orleans, la serie statunitense, spin-off della serie NCIS - Unità anticrimine. La prima stagione di NCIS: New Orleans ha debuttato sulla CBS il 23 settembre 2014 e, visto il grande successo ottenuto dalle prime stagioni, la serie è stata rinnovata per una quarta stagione. Il capo della sezione di New Orleans dell'NCIS è Dwayne Cassius Pride. Uomo sensibile con una forte etica morale, considera i membri della propria squadra come una famiglia. Gli altri membri del team sono poi l’agente speciale Christopher LaSalle, il medico legale Loretta Wade, il ricercatore forense Sebastian Lund, l’esperto di informatica Patton Plame, l’agente Sonja Percy, l’agente dell'FBI mandata a New Orleans da Washington per valutare Pride e il rendimento della sua squadra Tammy Gregorio. La serie è completamente ambientata a New Orleans ed è considerata una delle migliori del genere investigativo. Su Raidue, torna in onda con la terza stagione. L’appuntamento odierno potrà essere seguito anche con la diretta streaming collegandosi con pc, tablet e smartphone alla piattaforma Raiplay, cliccando qui.

IL VASO DI PANDORA 2

La terza stagione di Ncis: New Orleans vede la squadra profondamente scossa per la decisione di Brody di lasciare l’Ncis. Una decisione maturata per i sensi di colpa nati dopo il caso Russo. Nel frattempo, a New Orleans, arriva l’agente dell’FBI Tammy Gregorio, con il compito di controllare l’operato di Pride e della sua squadra. Nel corso della sua permanenza in città, però, Tammy si legherà molto a Pride e questo cambierà tutto. In tutti gli episodi della terza stagione, oltre a risolvere i singoli casi, la squadra combatte contro il cartello di Javier Garcia e il sindaco Hamilton. La messa in onda della terza stagione di Ncis: New Orleans parte dal crossover con la serie N.C.I.S. Il crossover avviene con l’episodio Il vaso di Pandora. Dopo la prima parte di N.C.I.S., in Ncis: New Orleans arriva la seconda parte. L’episodio non promette nulla di buono. Il vaso di Pandora conteneva tutti i mali del mondo, liberati poi dalla stessa Pandora. Nell’episodio in onda questa sera, dunque, accadrà qualcosa di irreparabile? A New Orleans arrivano McGee e Torres per aiutare Pride e la sua squadra a ritrovare un importante manuale della Homeland Security che è sparito.

