Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 10 settembre 2017:

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 10 SETTEMBRE 2017 A LATTEMIELE

In cima alla lista dei segni dell'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox c'è sicuramente quello dei Pesci. Il noto astrologo ha sottolineato diverse volte che questo segno avrebbe vissuto grandissime emozioni nell'autunno, serve però avere grande concentrazione nella gestione delle energie anche perché il mal di testa potrebbe portare a delle difficoltà difficili da gestire. Anche il Capricorno ha un momento di grande energia, serve fare attenzione a come si gestisce questo. Potrebbero arrivare degli incontri molto interessanti grazie alla presenza di situazioni intriganti, chi invece vive una coppia forte potrebbe decidere di fare un grande passo o quanto meno di progettarla. Il Toro potrà esprimersi per quanto riguarda i sentimenti grazie all'ingresso nel segno della Luna. Serve intelligenza nel gestire le decisioni, ma non sempre quelle giuste portano alla felicità.

GIORNATA DIFFICILE PER...

Non è un momento facile per il Leone che vive un calo di forma e potrebbe accusare anche un po' di malessere. Va privilegiato senza dubbio l'amore e sono favoriti nuovi rapporti anche se a volte si rischia di litigare e potrebbe servire addirittura un avvocato. La Vergine troppo spesso si sente limitata dalle sue stesse ansie, ma si tratta di un segno intelligente che riesce sempre e comunque a sfangarla anche di fronte a momenti di grande disagio. Attenzione a prendere delle scelte avventate che magari peggiorano ancora di più la situazione attuale. La Bilancia sta recuperando uno stato di forma accettabile, ma è un momento in cui le cose non girano in maniera positiva. L'obiettivo è quello di riuscire sempre e comunque a trovare la strada giusta per riuscire ad emergere, attenzione a chi non regala sorrisi ma solo preoccupazioni. Un po' di riposo o una vacanza potrebbero essere rigeneranti.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Andiamo a vedere come cambia l'oroscopo di Paolo Fox sull'emittente radiofonica di LatteMiele tra la giornata di ieri e quella di oggi. Il Sagittario ora è carico e riesce a trovare le giuste motivazioni per sfruttare le occasioni. Sono favorevoli nel segno i pianeti di Marte e Mercurio che regalano dei sorrisi non indifferenti. L'Acquario dopo un periodo positivo ora è davvero molto stressato e non riesce più a centrare i suoi obiettivi. Cresce il segno dei Pesci che vivrà una giornata eccellente in vista di un autunno che sarà entusiasmante. L'emotività di questo segno zodiacale può regalare sicuramente grandi soddisfazioni, ma bisogna stare attenti se si vive un rapporto ambiguo magari con una Vergine o con un Capricorno. Intanto c'è da fronteggiare anche qualche mal di testa passeggero che però può essere superato grazie a un po' di riposo. Attenzione a prendere delle scelte che potranno condizionare il migliore periodo di tutto l'anno, quello che sta per arrivare.

