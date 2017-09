STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Benvenuti al Sud, X-men, Cast Away (domenica 10 settembre 2017)

I programmi Mediaset di oggi in Tv

Risate, emozioni e tanta azione, questa è la domenica sera targata Mediaset. I programma tv di oggi, 10 settembre, riservano poche novità al suo pubblico ma questo non significa che chi si piazzerà davanti alla tv non avrà modo di divertirsi o emozionarsi. Tre diverse offerte per le principali reti del Biscione ma anche serie tv, cartoni animati e show. Questa sera troverete di tutto sulle reti Mediaset per una prima serata movimentata lontana da locali, i rumori della città e il calcio. Ma cosa vedremo di preciso? Se Canale 5 ci offre risate e simpatia con Benvenuti al Sud, Italia1 ci offre azione grazie ad uno dei migliori film della "saga" degli X-Men. Chiude il terzetto Rete4 con la messa in onda di Cast Away, uno dei film americani più amati e profondi della storia. Una commedia italiana, gli eroi dalle strane forme o i dolori e l'amarezza del protagonista interpretato da Tom Hanks? Ma vediamo insieme nel dettaglio la programmazione tv Mediaset di oggi, 10 settembre.



La prima serata di Canale 5 ci attende a partire dalle 21.10 con la divertente commedia Benvenuti al Sud. La mitica coppia formata da Claudio Bisio e Alessandro Siani torna in replica sulla rete ammiraglia Mediaset per raccontare la storia del settentrionale Alberto, responsabile delle Poste della bassa Brianza, che per "punizione" viene trasferito al Sud, in Campagnia. Sarà lì a trovare quello che diventerà un collega e un amico ma non prima di aver fatto i conti con pregiudizi e luoghi comuni. Ancora risate anche in seconda serata quando Benvenuti al Sud lascerà il suo posto a Basilicata Coast to Coast il film di e con Rocco Papaleo. Su Italia 1 l'atmosfera è tesa con X-Men. Il film firmato da Bryan Singer del 2010 porterà sulla rete giovane Patrick Stewart, Hugh Jackman ed Halle Berry e il sogno, quello di Xavier, che combatte da sempre per la convivenza pacifica degli esseri umano e quelli superiori. Riuscirà ad ottenere quello che vuole?

Su Rete 4 l'appuntamento è con Chuck e Wilson, i protagonisti di Cast Away. Un uomo finisce su un'isola deserta dopo che il suo aereo si è schiantato in mare, lì rimarrà 4 lunghi anni cercando di sopravvivere con la speranza di tornare a casa e trovare tutto com'era, sarà così? Robert Redford sarà il protagonista della seconda serata con il film All is Lost. Cinque episodi di The Night Shif 2 ci terranno compagnia nella prima e nella seconda serata di La5 mentre Scarlett Johansson impegnerà la seconda con la riproposizione di Arac Attack: Mostri a otto zampe. Serata di replica anche su Mediaset Extra e su Top Crime con la messa in onda, rispettivamente, di Temptation Island e di Close To Home. Per la serie Iris Prestige, invece, nella prima serata di Iris vedremo The Counselor con protagonisti Brad Pitt, Michael Fassbender, Javier Bardem e Penelope Cruz. Un avvocato di successo cade in sfortuna e accetta la proposta di un suo vecchio cliente ora affiliato alla malavita messicana. Avrà davvero fatto la scelta giusta? Ecco di seguito il dettaglio della programmazione.

I PROGRAMMI TV MEDIASET:

Canale 5 ore 21.10 Benvenuti al Sud, film

ore 23.31 Basilicata Coast to Coast

Italia1 ore 21.10 X-Men, film

ore 23.15 Terminator 2: Il giorno del giudizio, film

Rete4 ore 21.10 Cast Away, film

ore 00.12 All is Lost, film

La5 ore 21.10 The Night Shif 2, serie tv

Italia2 ore 21.10 Arac Attack: Mostri a otto zampe, film

Mediaset Extra ore 21.10 Temptation Island, intrattenimento

Top Crime ore 21.10 Close to Home 2, serie tv

Iris ore 21.10 The Counselor, film

