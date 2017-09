STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Un passo dal cielo 3, N.C.I.S, Chef - La ricetta perfetta (10 settembre)

I programmi Rai di oggi in Tv

Tra i programmi delle reti Rai di domenica 10 settembre, fiction in prima serata e la Santa Messa in seconda serata su Rai 1. Sulle altre reti, film genere commedia, thriller e drammatico, documentari sul calcio e sugli animali, serie televisive e lo show "Made in Sud". La fiction di Rai Uno, "Un passo dal cielo 3", dovrebbe essere il programma più seguito.



Su Rai Uno alle 21.10 una puntata della fiction "Un passo dal cielo 3", intitolata "Richiami lontani". In questo episodio, al commissariato di San Candido si presentano due genitori che dichiarano la scomparsa della figlia, puntando il dito contro un giovane amico, che secondo loro era "ossessionato" da lei. Nello stesso tempo Vincenzo, non visto, ascolta una telefonata fatta da Eva, nella quale sembra capire che Eva è in stato interessante, ma anche che la modella non voglia rivelarlo a Rico. A casa Martinoli si presenta Natasha, che si è tinta i capelli e si è camuffata nell’intento di divenire la governante di Davide, che non è altro che suo figlio Eugenji. Chiara sta aspettando una risposta da Reuter per il posto di lavoro a Berlino, ma nel frattempo si interroga sulla sua capacità di fargli da assistente. Segue alle 23.15 un programma religioso, con la trasmissione della Santa messa che il Papa celebra nell’area portuale di Cartagena.



Un doppio appuntamento gli agenti di N.C.I.S caratterizza la serata di Rai 2; dalle 21.20 il 15esimo episodio della 14esima stagione di N.C.I.S, nel quale la squadra al comando di Gibbs indaga sulla morte di un sottufficiale. I primi indizi portano gli agenti a pensare che l’assassino sia un serial killer che già conoscono, oppure uno che ne vuole imitare le gesta. L’agente McGee intanto vive insieme a Dalila e la convivenza gli fa capire che sono necessari anche dei compromessi. Alle 22.10 si passa a N.C.I.S. New Orleans, con il 14esimo episodio della terza stagione, nel quale è narrata la vicenda di un convoglio militare che subisce un attacco durante un addestramento, con lo scopo di trafugare un missile. Il furto potrebbe essere stato commesso da un gruppo "anti-americano", e per scoprirlo Pride è costretto a mettere in piedi una operazione "sotto copertura" che si rivela pericolosa.



Su Rai Tre, dalle 21.20, in prima visione, un film commedia, intitolato "Chef - La ricetta perfetta". La vicenda è quella di un grande chef che dopo aver perso il lavoro in un famoso ristorante di Los Angeles, si trasferisce in Florida, a Miami, ma non ha prospettive, ed accetta quindi di mettersi insieme con un suo amico e suo figlio ed anche con la sua ex moglie, per vendere del cibo su strada con un furgone. Diretto da Jon Favreau, che ne è anche l’interprete principale, vede il cast completato da Sofia Vergara, John Leguizamo, Scarlett Johansson, Robert Downey jr., Bobby Cannavale, Dustin Hoffman, e Emjay Anthony. Segue, alle 00.15, un documentario realizzato da Volfango De Biasi ed intitolato "Crazy for Football".



Su Rai 4, in programma dalle 21.00 il film thriller "Closed Circuit" diretto da John Crowley ed interpretato da Eric Bana, Julia Stiles, Rebecca Hall, Denis Moschitto, Jim Broadbent, Riz Ahmed, Ciara'n Hinds, Anne-Marie Duff e Kenneth Cranham. Il film prende il via con l’esplosione di un ordigno esplosivo all’interno del mercato di Londra e prosegue con la "caccia all’uomo" da parte delle forze di polizia che riescono ad uccidere tutti i terroristi meno uno, che viene imprigionato dopo arresto. Seguirà un processo a porte chiuse, nel quale solo un avvocato della difesa potrà avere accesso alle prove presentate contro l’imputato.



Su Rai 5, alle 21.15, un documentario intitolato "Cats: Il pianeta dei felini", nel corso del quale il biologo Patrick Aryee fa incontrare al pubblico alcuni felini del nuovo continente, il Gattopardo Americano, il Puma la Lince ed il Margay. Su Rai Movie alle 21,10 è in programmazione il film drammatico intitolato "Un ragazzo d'oro", con la regia di Pupi Avati e l’interpretazione di Riccardo Scamarcio, Cristiana Capotondi, Sharon Stone, Giovanna Ralli, Valeria Marini, Osvaldo Ruggieri, Guia Zapponi, Tiziana Buldini, e Christian Stelluti. Uno scrittore e sceneggiatore si suicida ed in seguito suo figlio cerca di far pubblicare un suo romanzo autobiografico. Il romanzo però manca del finale ed il figlio decide di trasferirsi a Roma. Nella prima serata di Rai Premium, alle 21,20, viene presentata una puntata di "Made in Sud", programma di cabaret giunto alla sua ottava edizione.





