TEEN WOLF 6/ Anticipazioni del 10 settembre: Deucalion accetterà la proposta di Scott?

Teen Wolf 6, in prima Tv assoluta su MTV (USA)

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella notte fra oggi, domenica 10 settembre 2017 e domani, lunedì 11 settembre, MTV trasmetterà negli USA una nuova puntata di Teen Wolf 6. Sarà il 17°, in prima Tv assoluta e dal titolo "Werewolves of London". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Edgar viene sottoposto al controllo voluto da Aaron (Rhenzy Feliz), che intende scoprire se esiste qualcuno come lui fra gli altri studenti. Intanto, Rafael (Matthew Del Negro) interroga Nolan (Froy Gutierrez) sull'omididio di Jiang (Brandon Soo Hoo) e Thierney (Ellery Sprayberry) di fronte a Tamora (Sibongile Mlambo), ma non riesce ad ottenere una sua confessione. L'assistente intuisce però che Nolan sta per cedere e lo fa allontanare con una scusa, per poi rivelare all'agente dell'FBI di sapere che sta agendo da solo. Subito dopo, Nolan assiste all'uscita degli insetti dal corpo di Edgar. Mentre Rafael interroga Gerard (Michael Hogan), Tamora ordina agli studenti di uccidere definitivamente Edgar. Nel frattempo, Theo (Cody Christian) e Liam (Dylan Sprayberry) si appostano allo zoo, mentre Lydia (Holland Roden), Scott (Tyler Posey) e Malia (Shelley Hennig) cercano un modo per entrare in Armeria. Chris (JR Bourne) ritiene la missione troppo pericolosa, ma la Banshee suggerisce di attendere l'arrivo degli uomini di Argent. Subito dopo, i Cacciatori lasciano il rifugio per raggiungere lo zoo, grazie ad uno stratagemma di Theo e Liam. Una volta entrati in Armeria, Lydia ha una visione auditiva su uno sparo e dei bossoli che cadono sul suolo, che sembrano confermare la pericolosità della missione. Scott e Malia tuttavia scoprono che Gerard ha già fatto trasportare altrove tutte le armi, mentre Nolan scopre dove sono nascosti Theo e Liam e quest'ultimo lo aggredisce. Alla fine, Scott e Malia innescano il sistema di sicurezza e rimangono intrappolati nel bunker. Gerard invece rivela a Tamora di voler uccidere Liam per colpire Scott ed il resto del branco. Anche se Liam si trattiene dall'uccidere Nolan, Theo lo colpisce alla nuca per impedire il peggio. Scott e Malia riescono invece a sfuggire a dei sensori e rifugiarsi al di sopra di una scaffalatura. Nonostante i tentativi, Malia finisce per innescare una delle trappole che fa rilasciare del gas velenoso nel locale. Poco dopo, i Cacciatori entrano nell'Armeria, ma Argent li stordisce con le sue armi. Malia e Scott invece capiscono di avere poco tempo a disposizione prima di morire, ma Lydia sfrutta i suoi poter per abbattere la porta. Intanto, Gerard rivela a Tamora che il forte legame che esiste fra Alfa e Beta non vale per loro. Malia e Scott invece hanno un incontro di passione una volta raggiunta la casa dell'Alfa. Più tardi, Lydia ha di nuovo le visioni sui proiettili, mentre Chris analizza la mappa rubata al padre e capisce che vuole uccidere ogni creatura sovrannaturale in tutto il mondo. Rafael informa poco dopo il branco che ogni cittadino di Beacon Hills è stato armato da Gerard e qualche istante più tardi qualcuno viene gravemente ferito durante un assalto dei Cacciatori.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 10 SETTEMBRE 2017, EPISODIO 17 "WEREWOLVES OF LONDON" -

Scott dovrà fare molta attenzione a reclutare tutte le forze a sua disposizione per evitare di soccombere ai cacciatori. Nell'episodio 17 di Teen Wolf 6, le immagini promo ci rivelano il ritorno di Jackson e Ethan. La puntata, a partire dal suo titolo, è un chiaro richiamo al film del 1981 di John Landis, tradotto in italiano con il titolo Un lupo mannaro americano a Londra. Lo stesso Jackson aveva menzionato la pellicola all'inizio della terza stagione della serie tv, a conferma che i due novelli amanti stanno per fare ritorno a Beacon Hills dopo aver vissuto nella metropoli londinese per tutto questo tempo. Il promo ci rivela inoltre un altro ritorno atteso dai fan dello show. Dopo essersi confrontato con Scott in passato, Deucalion sarà una delle risorse che l'Alfa cercherà di reclutare a proprio vantaggio. Nella clip, scopriamo infatti che i due avranno un incontro, ma non è chiaro se Deucalion accetterà di unirsi al branco di Scott.

