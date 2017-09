TERMINATOR 2/ Su Italia 1 il film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 10 settembre 2017)

il film di fantascienza in seconda serata su Italia 1

NEL CAST ARNOLD SCHWARZENEGGER

Terminator 2, il giorno del giudizio, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 10 settembre 2017 alle ore 23.15. Unsa pellicola di fantascienza che è stata diretta da David Cameron nel 1991 e vede nel cast Arnold Schwarzenegger nei panni di T-800, lo stesso cyborg che nel primo atto della serie (che si compone di cinque film) era stato inviato per dare la caccia a Sarah Connor (Linda Hamilton) in modo da impedirle di mettere al mondo il figlio John, futuro capo della resistenza umana alle macchine. Arnold Schwarzenegger con la saga di Terminator raggiunge probabilmente il punto più alto della sua carriera, iniziata alla metà degli anni '70. Nella sua filmografia vanta la partecipazione a pellicole come Conan il barbaro (1982), Codice Magnum (1986), Danko (1988), Atto di forza (1990) e Il sesto giorno (2000). L'ultima fatica cinematografica è quella in Killing Gunther, diretto nel 2017 da Taran Killam. Ma vediamo ora la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA

La narrazione inizia 10 anni dopo i fatti del primo film, con Sarah internata in una struttura psichiatrica, dopo aver attentato ad una fabbrica che lavora nell'ambito del sistema Skynet. Suo figlio, interpretato da Edward Furlong, è invece ospitato a Los Angeles da una famiglia e non riesce ad integrarsi. Quando giungono dal futuro due cyborg, T-800, che è stato riprogrammato al fine di proteggere i due, e T-1000, che invece intende uccidere John, l'incubo torna ad essere abitudine nella famiglia Connor. Il secondo, infatti, appena arrivato nella città degli angeli, cerca di ottemperare al suo compito, venendone impedito da T-800. Subito dopo John, che è stato messo al corrente dal cyborg della situazione, cerca di far evadere la madre dalla struttura in cui è rinchiusa, ancora una volta braccato da T-1000. L'evasione riesce e permette a Sarah di recarsi ad un appuntamento nel deserto con un contrabbandiere d'armi suo amico. Proprio durante il tragitto, la donna viene messa al corrente dalla macchina che il suo vero nemico è Myles Dyson (Joe Morton), l'uomo che 10 anni prima ha raccolto i resti della macchina che aveva cercato di ucciderla, utilizzandoli per creare lo stesso esercito di cyborg che poi si è rivoltato nel futuro contro l'umanità. Quando la stessa Sarah non riesce però a uccidere l'uomo, T-800 si incarica di metterlo al corrente di quello che causerà con le sue ricerche, portandolo al ravvedimento. Dyson si unisce perciò al gruppo e lo aiuta nel far esplodere la Cyberdyne Systems, riportando però ferite mortali nel corso dell'esplosione. L'atto finale vede quindi lo scontro tra i due cyborg, nel corso del quale T-800 riesce infine a far cadere l'avversario in una vasca di piombo fuso, per poi raggiungerlo in modo da eliminare ogni traccia della tecnologia che potrebbe portare alla guerra.

