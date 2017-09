THE COUNSELOR - IL PROCURATORE/ Su Iris il film con Michael Fassbender (oggi, 10 settembre 2017)

il film thriller in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE CAMERON DIAZ E BRAD PITT

The counselor - Il procuratore, il film in onda su Iris oggi, domenica 10 settembre 2017 alle ore 20.55. Una pellicola a stelle e strisce di genere thriller e drammatica che è stata realizzata nel 2013 per la regia di Ridley Scott mentre nel cast sono invece presenti diversi attori hollywoodiani di grido come Michael Fassbender, Cameron Diaz, Penelope Cruz, Javier Bardem, Brad Pitt e Rosie Perez. Tra le curiosità legate a questo film, il regista Ridley Scott ha voluto dedicarlo al fratello Tony che proprio nel periodo in cui venivano effettuate le riprese, ha deciso di togliersi la vita suicidandosi. Nella fase di composizione del casting, per il ruolo di principale protagonista femminile venne contatta Angelina Jolie, venne trovato un accordo ma alla fine la Jolie si vide costretta a dare forfait per altri impegni di natura professionale. Al suo posto venne ingaggiata Cameron Diaz. Lo stesso avvenne anche per il ruolo di Laura che inizialmente venne assegnato a Natalie Portman salvo poi 'ripiegare' sulla bravissima Penelope Cruz. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Tutta la storia ruota attorno ad un rispettabile procuratore e avvocato (Michael Fassbender) che in questo momento particolare della sua vita si trova in una profonda crisi non solo lavorativa ma anche e soprattutto economica. L’uomo infatti non è abituato a stare senza fare niente e cerca ogni giorno qualcosa che possa risollevarlo da quella situazione. Al suo fianco vi è una donna bella ed affascinante, si tratta di Laura (Penelope Cruz) sua fidanzata da ormai molto tempo con la quale l’avvocato ha intenzione di costruire una famiglia insieme. Così, senza pensare per un attimo alla sua situazione alquanto delicata, chiede a Laura di sposarlo. La donna accetta felicemente, ma ora per l’avvocato si presenta il momento di dover capire dove reperire i soldi per poter sposare Silvia. E così che in attesa e alla ricerca di quella che può essere la grande occasione della sua vita, l’uomo decide di entrare in affari con persone poco raccomandabili. Nello specifico, convinto dalla possibilità di ottenere in tempi molto ridotti, il denaro di cui necessità, l’avvocato si mette in affari con Reiner (Javier Bardem), un suo vecchio cliente che ha un passato con trascorsi penali e che è affiliato con la malavita messicana. Reiner in particolare si occupa del mercato della droga, e anche l’avvocato da questo momento farà parte del suo clan. Il loro obiettivo sarà quello di riuscire a rintracciare un enorme quantitativo di cocaina che è stata quantificata pari a milioni e milioni di dollari al di là del confine messicano. Ad aiutare entrambi ci sarà anche un altro malavitoso di nome Westray (Brad Pitt) che però prova in qualche modo a far ragionare entrambi sugli enormi rischi di tutta questa operazione. Come previsto sin da subito la situazione si metterà molto male per l’avvocato e il resto della banda, una serie di eventi apparentemente casuali ma fortemente voluti e creati ad hoc dalla fidanzata di Reiner metteranno in serio pericolo il procuratore che dovrà fare del suo meglio per resistere di fronte a tutta questa violenza.

