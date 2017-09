The same sky / Ultima puntata, Rai 3: il finale lascia poche speranze ai fan

The Same Sky, in prima Tv su Rai 3

L'ultimo episodio di The Same Sky ha spazzato via quasi ogni dubbio: non ci sarà nessuna seconda stagione. Una notizia difficilmente digeribile da parte degli appassionati, che orami si erano affezionati moltissimo ai personagggi, protagonisti nella Germania degli anni '70. Le due puntate di The Same Sky ci hanno fatto conoscere personaggi estremamente affascinanti e intriganti, come la spia Romeo e Lars Weber. Tanti temi caldi sul tavolo: dalla seduzione alla passione, passando per i pregiudizi culturali e per le diversità. Tante storie si intrecciano a The Same Sky, coi protagonisti alle prese coi loro problemi. C'è la giovane Klara, promessa del nuoto e vittima delle decisioni egoistiche della madre e del suo allenatore. Ma anche la storia di un professore omosessuale, innamorato di March. La narazzione è spedita, la ficiton tiene sempre un ritmo importante e le due puntate dirette da Oliver Hirschbiegel hanno sicuramente il segno.

FAN DELUSI, LA SECONDA STAGIONE NON CI SARA'

The Same Sky 2 non ci sarà, non è più una novità. I fan tedeschi non l'hanno presa bene e non condividono la decisione presa da parte della produzione, che evidentemente ha preferito concentrarsi su altri progetti. In Italia, forse, la situazione è un po' diversa: i dati degli ascolti non hanno prodotto risultati positivi per Rai Tre, che ha dovuto fare i conti con una concorrenza serrata nel week end televisivo. Difficile che l'ultima puntata sia riuscita ad invertire la rotta, anzi. Sui social network, le attenzioni dei telespettatori sembrano concentrarsi su altri programmi televisivi. Su Twitter e Facebook, in ogni caso, è possibile reperire anche qualche giudizio positivo da parte dei nostri internauti. Le missioni di Romeo e e i temi scottanti proposti dalla serie hanno dato il via a confronti costruttivi su temi importanti, quali l'omosessualità, la speranza e l'amore.

