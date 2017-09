UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Alex Migliorini e Mattia Marciano scatenano le polemiche (Trono Classico)

Uomini e Donne

Alex Migliorini e Mattia Marciano scatenano le prime polemiche della nuova stagione del trono classico di Uomini e Donne. Dopo la seconda registrazione, sono spuntate alcune segnalazioni secondo cui sia Alex che Mattia avrebbero avuto un contatto con chi sta cercando di conquistarli. Mattia, in particolare, ha avuto un contatto social con Vittoria Deganello, la corteggiatrice che il tronista napoletano aveva conosciuto tramite Andrea Damante. Mattia, tramite Andrea Damante, è riuscito ad avere un contatto sui social con Vittoria. Come svela il sito Isa e Chia, inoltre, l’ex corteggiatore di Desirèe Popper avrebbe anche guardato il profilo Instagram della ragazza lasciando il proprio like sotto una foto. Discorso simile anche per Alex Migliorini e Andrea Nascimbeni. I due, contrariamente a Mattia e Vittoria, non hanno raccontato di essersi conosciuti ma sui social sono spuntati alcuni like lasciati dal tronista al corteggiatore. Le presunte conoscenza tra Alex e Andrea e tra Mattia e Vittoria stanno già facendo torcere il naso al pubblico di Uomini e Donne che spera di vedere dei troni veri, genuini ed emozionanti.

SONIA LORENZINI ED EMANUELE MAUTI, MATRIMONIO E FIGLI IN ARRIVO?

Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti formano una delle coppie più affiatate tra quelle che si sono formate nella scorsa stagione di Uomini e Donne. Sempre più felici e innamorati, l’ex tronista e l’ex corteggiatore, ai microfoni del settimanale Spy, hanno raccontato i loro progetti futuri. Dopo aver sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, Sonia ed Emanuele sono volati in Grecia dove si stanno godendo gli ultimi giorni di sole e di mare prima di tornare ai propri impegni. Ai microfoni di Spy, la coppia ha raccontato di avere un rapporto fatto di continue discussioni ma anche di tanto amore. Nei progetti dei due innamorati c’è il matrimonio e la formazione di una famiglia. Sonia ed Emanuele, infatti, sognano di avere tre figli e il primo passo per realizzarlo potrebbe essere quello di convolare a nozze, forse già il prossimo anno. E’ un amore vero, dunque, quello che lega Sonia ed Emanuele.

