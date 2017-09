UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gianfranco come Giorgio? Gemma Galgani in guardia (Trono Over)

Gemma Galgani, uomini e donne

Gemma Galgani ha cominciato la nuova stagione del trono over di Uomini e Donne da assoluta protagonista. Dopo aver annunciato la fine della sua storia d’amore con Marco Firpo, durata pochi mesi nonostante le buone intenzioni di entrambi di andare avanti, la dama non ha perso tempo cominciando a frequentare il nuovo cavaliere Gianfranco con il quale c’è stato anche un bacio. Gemma, nell’ultima registrazione del trono over, ha ammesso di essere interessata a Gianfranco il quale, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi al primo flirt ma ha intenzione di conoscere altre dame. Un annuncio che ha spiazzato Gemma Galgani che non si aspettava una scelta del genere da parte del cavaliere e che vede all’orizzonte lo spettro di Giorgio. Anche il Manetti, infatti, all’inizio della loro storia, ha frequentato altre dame senza dare mai a Gemma le certezze e le sicurezze che si aspettava. Per la dama, dunque, ci sarà una nuova delusione? Tina Cipollari non sembra avere dubbi al riguardo.

LE NUOVE RIVELAZIONI DI ELGA PROFILI

L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, Elga Profili, continua a lasciarsi andare a rivelazione su ciò che accade all’interno del programma di Maria De Filippi. Dopo aver chiarito che, nessuno, a parte gli opinionisti, percepisce un compenso per partecipare al programma, Elga Profili svela qualche dettaglio in più sulle registrazioni del programma. “Si registra una volta a settimana, dalle 15 alle 19,30/20,00. Ma ci si prepara prima, la mattina verso le 9,30/10: un paio d’ore tra trucco e parrucco, poi si mangia qualcosa e si parte. A volte, in casi eccezionali, si registra la mattina” – afferma Elga in un video che risponde a chi la critica per quello che sta facendo – “Ho notato da alcuni commenti poco lusinghieri, che in molti mi chiedono perché continui a fare quello che faccio e perché io non tengo conto di queste critiche. La prossima settimana risponderò con un altro video”.

© Riproduzione Riservata.